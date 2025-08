Alianza Lima no pudo hacerse fuerte de local en Matute y no pasó del empate sin goles frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1. El rendimiento de los dirigidos por Néstor Gorosito no dejó nada conforme a sus hinchas, pues este resultado los aleja de la lucha por el segundo certamen del año.

En medio de este panorama, Reimond Manco no dudó en cuestionar al volante uruguayo Pablo Ceppelini por un episodio extrafutbolístico que protagonizó previo al cotejo frente a los rimenses.

Reimond Manco apunta contra Ceppelini tras empate de Alianza Lima

Al finalizar el cotejo, el popular 'Rei' lamentó que Alianza Lima no consiga los 3 puntos y continúe complicándose en el Clausura. Además, apuntó contra Ceppelini por irse de fiesta días antes de disputar un partido de tal magnitud.

"Lo de Ceppelini es un desastre. No juega, juega poco y se va a la discoteca el sábado. Si vienes jugando, vaya y venga, qué te puedo decir (...). Ceppelini, papi, tú no estás jugando, vienes siendo criticado y un chico de 17 años está antes que tú y vienes a salir. Hay que tener sangre en la cara", manifestó en su canal de YouTube.

"Ceppelini, ten un poco de sangre en la cara, no estás jugando. Si estuvieras jugando y rompiéndola, hasta la gente te da crédito. Hoy entraste 15 minutos... Pero entra y cámbiale la cara al partido, eso hacen los jugadores con lo pocos minutos. No estás jugando y te mandas a una discoteca el viernes o sábado cuando sabes que el martes tienes un partido importante. Contra Juan Pablo II hiciste las cosas bien, hasta metiste un pase gol, y ahora vienes a hacer eso. Hay que tener tino", concluyó.

¿Qué pasó con Pablo Ceppelini antes del partido contra Sporting Cristal?

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima como uno de los grandes refuerzos y su accionar fue clave para que el equipo íntimo logre meterse a fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, con el pasar de los meses fue perdiendo protagonismo y los hinchas empezaron a cuestionarlo. Hace algunos días fue captado en una discoteca a poco del decisivo duelo contra Sporting Cristal.