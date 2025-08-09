El regreso de Luis Abram al fútbol peruano generó gran repercusión entre los hinchas. Luego de finalizar su etapa en el Atlanta United de la MLS, el defensor de 29 años despertó el interés de varios clubes y uno de los que se interesó en sus servicios fue Alianza Lima; sin embargo, el futbolista de la selección nacional se inclinó por aceptar la oferta del club de sus amores, Sporting Cristal.

En una reciente entrevista, el experimentado zaguero reveló los motivos que tuvo para regresar a la institución rimense. Asimismo, habló sobre la fecha de su posible debut en el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Por qué Luis Abram rechazó la oferta de Alianza Lima?

Hace algunos días, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, reconoció que buscaron el fichaje de Luis Abram. Luego de no concretarse su arribo a La Victoria, el central señaló que en su mente solo pensaba en regresar a Sporting Cristal.

"Hubo un gran interés de parte de Sporting Cristal, así que no había que pensarlo mucho tampoco. Se conversó con Alianza Lima, pero en mi cabeza solo estaba Sporting Cristal", aseguró en conversación con L1 Radio.

Luis Abram y su felicidad por regresar a Sporting Cristal

El exjugador de Vélez Sarsfield y Atlanta United fue claro al mencionar que la conversación con su familia fue clave para regresar al elenco comandado por Paulo Autuori.

"Cuando te llama tu casa, tienes que ir. Justo coincide con la salida del anterior equipo y no había nada que pensar. Lo conversé con la familia y estuvimos de acuerdo (...). Es lindo volver después de varios años afuera. Encontré a gente del club que conozco como trabajadores, jugadores y me han recibido muy bien", manifestó en diálogo con L1 Radio.

¿Cuándo debuta Luis Abram con Sporting Cristal?

Sobre la posibilidad de sumar minutos este domingo 10 de agosto contra Melgar en el Gallardo, Abram indicó que ya conversó con su entrenador y afirmó que se encuentra en buenas condiciones.

"Hablé con Paulo Autuori. Le di mis sensaciones, cómo me siento y el entrenador es el que decide quién sale el domingo en cancha. Veo que sigue promoviendo su cantera, se ha invertido en vestuario y esperemos que en esta temporada volvamos a pelear el campeonato", dijo en conferencia de prensa.