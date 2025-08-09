HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Fútbol Peruano

'Puma' Carranza se acordó de Alianza Lima durante el aniversario de los 101 años de Universitario: "Es una costumbre"

En la ceremonia de celebración por el aniversario de Universitario, el 'Puma' Carranza fue consultado por Alianza Lima y tuvo una peculiar respuesta.

'Puma' Carranza agradeció a Universitario por darle la posibilidad de ser futbolista profesional. Foto: composición LR/captura de L1 Max
'Puma' Carranza agradeció a Universitario por darle la posibilidad de ser futbolista profesional. Foto: composición LR/captura de L1 Max

El último 7 de agosto, Universitario celebró su aniversario. El cuadro merengue cumplió 101 de años de vida institucional y recibió afectuosos saludos de clubes de la Liga 1 y futbolistas. A la ceremonia de la 'U' llegaron diversas personalidades, entre ídolos y exfutbolistas cremas. Uno de los que se hizo presente fue José Luis Carranza. Fiel a su estilo, el popular 'Puma' dejó unas emotivas palabras al equipo de sus amores y aprovechó para recordar a Alianza Lima, su clásico rival.

En medio del evento "La Noche de los 101 años", organizado por Universitario en el Estadio Monumental, el referente mencionó a todos las estrellas que pasaron por la institución estudiantil. Además, aprovechó para dejarle un recado al compadre.

PUEDES VER: 'Cuto' Guadalupe deja fulminante respuesta a Paolo Guerrero tras picante saludo a Universitario: A veces a mi sobrino le patina un poco

lr.pe

'Puma' Carranza recuerda a Alianza en aniversario de Universitario

Cuando conversaba con la prensa local, uno de los reporteros le consultó sobre la vez que dieron la vuelta en Matute. Inmediatamente, el 'Puma' esbozó una sonrisa y respondió sarcásticamente: "Ah no, es una costumbre (sobre ganarle a Alianza Lima en finales)".

Adicionalmente, agradeció a Universitario por ayudarlo a ser futbolista profesional. "La vida es de agradecimientos. La U me recogió de un barrio que era difícil, a los 13 años viví en Lolo Fernández y me dieron la calidad de vida como la tranquilidad, algo que necesitaba. Siempre apendí de los referentes y las palabras que me daban era de siempre aprender", señaló.

Finalmente, recordó las épocas difíciles que atravesó Universitario y cómo poco a poco están saliendo de este bache. "Uno siempre defiende al club de los momentos difíciles. Empezó con Jean Ferrari, sacamos la ley con todos los hinchas. Muchos dicen querer pero nosotros no fuimos a la guerra en pandemia, eso es lo que nos deja tranquilos. Soy una persona que le gusta la honestidad", concluyó.

PUEDES VER: Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: No había que pensarlo mucho

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario se enfrenta a Sport Boys este sábado 9 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se disputará desde las 6.30 p. m., en el Estadio Monumental.

Notas relacionadas
'Puma' Carranza es captado con exsaliente de Roberto Guizasola en fiestas: Magaly Medina revela sorpresivo video

'Puma' Carranza es captado con exsaliente de Roberto Guizasola en fiestas: Magaly Medina revela sorpresivo video

LEER MÁS
Magaly Medina tras ampay del 'Puma' Carranza con la influencer 'Gordibuena' en concierto: "Parecía su papá o su abuelito"

Magaly Medina tras ampay del 'Puma' Carranza con la influencer 'Gordibuena' en concierto: "Parecía su papá o su abuelito"

LEER MÁS
¿Contra Universitario? 'Puma' Carranza impacta al revelar que Barcelona vendrá a jugar al Perú: "En diciembre"

¿Contra Universitario? 'Puma' Carranza impacta al revelar que Barcelona vendrá a jugar al Perú: "En diciembre"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: "No había que pensarlo mucho"

Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: "No había que pensarlo mucho"

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS
De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

LEER MÁS
Mirar Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: alineaciones confirmadas con la transmisión online del encuentro

Mirar Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: alineaciones confirmadas con la transmisión online del encuentro

LEER MÁS
Diego Rebagliati fue tajante tras llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal y mostró asombro: "Contratación polémica"

Diego Rebagliati fue tajante tras llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal y mostró asombro: "Contratación polémica"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Fútbol Peruano

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

VER Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: transmisión online del partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota