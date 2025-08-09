El último 7 de agosto, Universitario celebró su aniversario. El cuadro merengue cumplió 101 de años de vida institucional y recibió afectuosos saludos de clubes de la Liga 1 y futbolistas. A la ceremonia de la 'U' llegaron diversas personalidades, entre ídolos y exfutbolistas cremas. Uno de los que se hizo presente fue José Luis Carranza. Fiel a su estilo, el popular 'Puma' dejó unas emotivas palabras al equipo de sus amores y aprovechó para recordar a Alianza Lima, su clásico rival.

En medio del evento "La Noche de los 101 años", organizado por Universitario en el Estadio Monumental, el referente mencionó a todos las estrellas que pasaron por la institución estudiantil. Además, aprovechó para dejarle un recado al compadre.

'Puma' Carranza recuerda a Alianza en aniversario de Universitario

Cuando conversaba con la prensa local, uno de los reporteros le consultó sobre la vez que dieron la vuelta en Matute. Inmediatamente, el 'Puma' esbozó una sonrisa y respondió sarcásticamente: "Ah no, es una costumbre (sobre ganarle a Alianza Lima en finales)".

Adicionalmente, agradeció a Universitario por ayudarlo a ser futbolista profesional. "La vida es de agradecimientos. La U me recogió de un barrio que era difícil, a los 13 años viví en Lolo Fernández y me dieron la calidad de vida como la tranquilidad, algo que necesitaba. Siempre apendí de los referentes y las palabras que me daban era de siempre aprender", señaló.

Finalmente, recordó las épocas difíciles que atravesó Universitario y cómo poco a poco están saliendo de este bache. "Uno siempre defiende al club de los momentos difíciles. Empezó con Jean Ferrari, sacamos la ley con todos los hinchas. Muchos dicen querer pero nosotros no fuimos a la guerra en pandemia, eso es lo que nos deja tranquilos. Soy una persona que le gusta la honestidad", concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario se enfrenta a Sport Boys este sábado 9 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se disputará desde las 6.30 p. m., en el Estadio Monumental.