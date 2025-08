Tras la polémica que protagonizaron Universitario de Deportes y Cusco FC por la situación contractual de Marco Saravia, el defensor nacional de 26 años está a punto de cerrar su fichaje por el Defensor Sporting de Uruguay, lo que significará su primera experiencia en el fútbol internacional.

Su llegada al cuadro violeta representa una oportunidad valiosa para el futbolista peruano, ya que busca continuidad, crecimiento y consolidación profesional en la liga uruguaya.

En los últimos dos años, Marco Saravia consiguió ganar el bicampeonato nacional con Universitario. Foto: Andina

El fin de la novela entre Universitario y Cusco FC para resolver el contrato de Marco Saravia

El defensor peruano había atravesado días de mucha incertidumbre y especulación por su contrato, pero todo parece indicar que el conflicto entre Universitario y Cusco FC se resolverá de manera amistosa. Saravia habría llegado a un acuerdo con el equipo estudiantil para rescindir su contrato y viajará en las próximas horas a Montevideo, donde será presentado como nuevo jugador del Defensor Sporting.

Ahora, el central de 26 años tendrá que demostrar en el exterior que toda esta historia fue solo el inicio de un salto hacia adelante, con ganas de crecer profesionalmente.

El conflicto que generó incomodidad entre Universitario y Cusco FC

El conflicto entre los ‘cremas’ y Cusco FC se desató hace unas semanas, luego de que Marco Saravia optara por dejar sorpresivamente el club cusqueño a pocas horas de un partido oficial. El defensor había llegado al equipo a inicios de 2025, en calidad de préstamo desde Universitario.

En el contrato existía una cláusula que permitía a los ‘cremas’ solicitar el regreso del zaguero en cualquier momento. La polémica se encendió más cuando el director técnico del cuadro cusqueño habló al respecto y no dudó en expresar su malestar por la decisión del jugador y actual de Universitario: “Decidió volver con el compromiso de que no lo prestarían a otro club, salvo que sea al extranjero. O sea, ojalá que continúe su carrera afuera. Porque, de continuar su carrera en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la ‘U’. Me parece que esas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido”, declaró con firmeza.

El escenario se volvió más tenso por la falta de comunicación entre las partes involucradas. En Universitario, alegaron que actuaron conforme a lo estipulado en el contrato de cesión. Por otro lado, en Cusco FC lo interpretaron como una acción antirreglamentaria que contraviene todos los principios del fair play y la estabilidad deportiva en un momento clave del club.

¿Cómo le fue a Marco Saravia durante el 2025?

En el presente año, el zaguero central jugó un total de 16 partidos con la camiseta del Cusco FC, de los cuales 15 fueron por el torneo y uno correspondiente a la Copa Sudamericana en la fase nacional frente al Atlético Grau. Los dos goles que marcó con la camiseta ‘dorada’ fueron el reflejo de su capacidad no solo para defender, sino también para sumarse en ataque en momentos clave.