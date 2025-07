La sorpresiva salida de Marco Saravia de Cusco FC causó una gran polémica. A horas de vencer a Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el defensor le comunicó a la directiva imperial que quería regresar a Universitario. Inmediatamente, Miguel Rondelli, técnico de los dorados, expresó su fastidio y arremetió contra la 'U' por la decisión de su jugador. Días después de sus declaraciones, Jorge Fossati decidió responderle y dejar en claro su postura sobre el caso Saravia.

El entrenador uruguayo dejó en claro que no está de acuerdo con las palabras de Rondelli, quien pidió cortar relaciones con Universitario. Si bien comprende que pudo declarar ofuscado, señaló que fue desproporcionado porque la decisión de Saravia no tiene nada que ver con la institución merengue.

Fossati contesta fuerte a Rondelli por caso Marco Saravia

En conversación con GOLPERÚ, Jorge Fossati se pronunció sobre el caso Marco Saravia. En principio, manifestó que la postura del zaguero es netamente personal y no entiende por qué el DT de Cusco FC tuvo fuertes palabras contra Universitario.

"Entiendo su enojo, pero no lo comparto. Lo demás no sé que cara*** tenemos que ver porque fue una decisión de un adulto, de un futbolista, pero creo que lo debe haber dicho enojado porque justo contra ese rival, Universitario va hacerle algo para sacarle un jugador", declaró.

"Eso me parece que solo en la cabeza del técnico enojado puede caber eso, pidiendo hasta romper relación. Lo tomó como producto de una persona enojada y enojado no es conveniente hablar. Entiendo una cosa, la otra no. Completamente equivocado", agregó.

Fossati habló sobre el futuro de Marco Saravia en Universitario

En otro momento de la entrevista, Fossati mencionó cuál es el futuro de Marco Saravia en Universitario. En principio, comentó que le gustaría conversar con él para saber el porqué quiso irse de Cusco FC. Posteriormente, se tomará una decisión sobre su estadía en el club.

"La verdad, como no he hablado con él, no sé, no quiero juzgarlo. A la distancia y sin tener su versión no puedo saber lo que pasó. Sí me extrañó muchísimo. Acá es su club, está bien, pero también es cierto que a mí no me interesa entrenar a nadie para que mañana se me vaya a otro club del país. Si es que se va al exterior o se queda acá, con mucho gusto lo recibo porque fue un profesional conmigo y siempre tuve muy buena relación", argumentó.