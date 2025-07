La sorpresiva salida de Marco Saravia de Cusco FC antes de vencer a Alianza Lima generó mucha sorpresa. El defensor decidió no seguir en el conjunto imperial para regresar a Universitario de Deportes y afrontar el Torneo Clausura. Luego del pronunciamiento del técnico Miguel Rondelli, el club decidió emitir un fuerte comunicado.

En medio de este panorama, los cusqueños advirtieron a la 'U' en caso se rompan las cláusulas establecidas en la terminación anticipada del préstamo del futbolista de 26 años.

Cusco FC advierte a Universitario tras finalizar préstamos de Saravia

"En atención a la solicitud conjunta presentada por el Club Universitario de Deportes y el jugador Marco Antonio Saravia Antinori, se ha procedido, conforme a lo estipulado contractualmente, con la finalización anticipada del préstamo y el retorno del futbolista a la institución solicitante. Cabe precisar que dicho retorno fue autorizado bajo una cláusula específica, cuya finalidad exclusiva y excluyente es asegurar la participación activa y sostenida de Marco Saravia en el primer equipo de Universitario durante el Torneo Clausura 2025", se lee en el inicio del comunicado.

En ese sentido, Cusco FC señaló que, en caso de que los cremas realicen algún "uso distinto al establecido", será considerado una infracción grave y no descartaron proceder legalmente.

"Cusco FC deja constancia de que cualquier uso distinto al establecido en el convenio — incluyendo, pero no limitándose a: cesión a terceros, ausencia de convocatoria regular o participación ocasional del jugador — constituirá una infracción contractual grave. En caso de detectarse algún incumplimiento, Cusco FC se reserva el derecho de adoptar todas las medidas legales y deportivas que estime pertinentes, a fin de salvaguardar sus intereses y reparar cualquier perjuicio generado", precisaron.

Comunicado de Cusco FC sobre salida de Marco Saravia. Foto: Cusco FC

Asimismo, el elenco cusqueño indicó que en el futuro se van a "evaluar con mayor rigurosidad" futuras negociaciones con Universitario de Deportes en lo que respecta a la gestión de jugadores.

DT de Cusco arremete contra Universitario por caso Saravia

En la antesala del triunfo 2-0 frente a Alianza Lima, el estratega Miguel Rondelli arremetió contra el vigente bicampeón y se mostró fastidiado con dicho accionar.

"El jugador le notificó a la 'U' que no estaba a gusto en Cusco FC, que quería irse. La 'U' hizo uso de la cláusula que tenía para repescarlo, así que jugará allí este segundo semestre. Eso espero, en caso de que lo den a préstamo a otro club, significaría que estaría incumpliendo su palabra de no prestarlo a otro equipo (de la Liga 1)", declaró Rondelli en diálogo con L1 Max.

"El compromiso era que no lo prestaran a otro club, salvo que sea al extranjero. Ojalá que continúe su carrera afuera porque, de hacerlo en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la 'U'. Me parece que estas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido", concluyó.