Universitario se enfrentará a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 en el Inca Garcilaso de la Vega. En la antesala del partido, ha surgido gran debate sobre la situación de Marco Saravia, quien llegó a los Dorados cedido por la 'U' y, según una cláusula contractual, no debería jugar contra su club de origen. No obstante, Miguel Rondelli, técnico del conjunto imperial, ha expresado que no hay impedimentos para alinear al defensor, por lo que su participación sigue en duda.

Ante ello, el periodista Gustavo Peralta se comunicó con SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) para conocer la postura que tienen. Según informó el comunicador a través de sus redes sociales, el organismo asegura que si hay un pacto entre clubes, se debe respetar, ya que e perjudicado al final será el futbolista, en este caso Marco Saravia.

La postura de SAFAP en el caso de Marco Saravia previo al Universitario vs Cusco FC

De acuerdo Peralta, SAFAP no ha sido contactado por nadie de Cusco FC por este tema. "Desde la Agremiación señalan que nadie de Cusco FC les ha consultado o pedido una opinión reciente sobre el tema Marco Saravia. 'Las bases acá no prohíben que juegue, pero si hay un acuerdo expreso se debería respetar porque se podría perjudicar al futbolista', indican desde SAFAP", escribió.

Por ello, al final Universitario tendría la facultad de actuar si Miguel Rondelli decide hacer jugar a Marco Saravia. Como se conoció en las últimas horas, la 'U' planea resolver el préstamo si los Dorados incumplen con la cláusula.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC?

El partido entre Universitario vs Cusco FC por el Torneo Apertura está programado para este sábado 3 de mayo a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana).