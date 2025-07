Cusco FC arrancó el Torneo Clausura con un triunfo 2-0 sobre Alianza Lima como local. Para este partido, llamó la atención no ver entre los convocados al defensa Marco Saravia, quien no continuaría en el equipo imperial para regresar a Universitario club dueño de su pase, según explicó el entrenador Miguel Rondelli previo al choque contra los blanquiazules.

El DT se mostró fastidiado al revelar que el conjunto crema, por pedido del propio 'Faraón', ejecutó la cláusula de salida que estaba incluida en el préstamo del futbolista para tenerlo de vuelta. Además de su molestia por lo intempestivo de la situación, el argentino deslizó la posibilidad de que el zaguero sea cedido a otro cuadro de la Liga 1, en cuyo caso llamó a "romper relaciones" con el elenco de Ate.

DT de Cusco FC arremete contra Universitario: "Deberíamos romper relaciones"

"El jugador le notificó a la 'U' que no estaba a gusto en Cusco FC, que quería irse. La 'U' hizo uso de la cláusula que tenía para repescarlo, así que jugará allí este segundo semestre. Eso espero, en caso de que lo den a préstamo a otro club, significaría que estaría incumpliendo su palabra de no prestarlo a otro equipo (de la Liga 1)", declaró Rondelli en diálogo con L1 Max.

"El compromiso era que no lo prestaran a otro club, salvo que sea al extranjero. Ojalá que continúe su carrera afuera porque, de hacerlo en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la 'U'. Me parece que estas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido", agregó el estratega.

En cuanto al reemplazante de Saravia en el once titular, el técnico manifestó que su lugar sería tomado por Carlos Gamarra, quien efectivamente disputó los 90 minutos ante Alianza Lima y apunta a ser uno de los centrales 'fijos' para lo que resta del Torneo Clausura.

Números de Marco Saravia en Cusco FC

Con un total de 16 partidos disputados y dos goles convertidos, entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, este año Marco Saravia gozó de una regularidad importante en el cuadro imperial, a diferencia de la temporada 2024 con Universitario, en la que solo apareció en cinco ocasiones.