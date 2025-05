La previa del Universitario vs Cusco FC, válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1, estuvo marcada por las polémicas declaraciones del entrenador argentino Miguel Rondelli, quien desconoció la cláusula que tiene el defensor Marco Saravia en su contrato ―la cual impide que juegue ante su exclub― y señaló que la decisión de su titularidad depende del comando técnico.

A un día del compromiso, la institución cusqueña publicó la lista de convocados para el duelo frente al bicampeón. En esta nómina figura el central de 26 años.

DT de Cusco FC convocó a Marco Saravia para el partido ante Universitario

De esta manera, al ser considerado, no se descarta que Marco Saravia sume minutos frente a Universitario de Deportes en el Torneo Apertura.

Convocados de Cusco FC para el partido ante Universitario. Foto: Cusco FC

¿Qué dijo el entrenador de Cusco FC sobre Marco Saravia y Universitario?

Miguel Rondelli expresó su descontento ante la situación actual y sorprendió al señalar que, más allá de los temas contractuales, la decisión de alinear al defensor Marco Saravia corresponde exclusivamente al cuerpo técnico.

"No sé qué cláusula. Desconozco si en el contrato hay una cláusula, no lo puedo decir. Por más que tenga cláusula, yo les hago una pregunta: ¿Existe la cláusula de miedo en la FIFA? Si yo lo pongo (a Saravia), ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Ya dan como que Saravia no juega, pero si yo lo pongo, ¿en qué estaría incumpliendo? Yo no hablé con nadie de la 'U'. Eso que se arreglen entre las instituciones", sostuvo en conversación con 'Entre Bolas'.

"La decisión la tomo yo. Si el club me dice 'mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de...' Está bien. Mi pregunta es: ¿si lo pongo, pierdo puntos? Yo lo estoy tomando en cuenta (a Saravia) porque la cláusula del miedo no existe. Porque si no, mañana los clubes más poderosos, la 'U', Alianza y Cristal, compran los mejores jugadores de Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo, y después contra ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara: si lo das a préstamo, no existe la cláusula de miedo", concluyó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Cusco FC por la Liga 1 2025?

El partido Universitario vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura está programado para el sábado 3 de mayo. El compromiso se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).