Jean Ferrari, administrador saliente de Universitario de Deportes, dio a conocer su postura respecto al futuro de Marco Saravia en el conjunto crema, quien recientemente dejó Cusco FC. Cabe recordar que Saravia se encontraba a préstamo en el equipo cusqueño.

Ferrari, en una reciente entrevista, comentó que el defensor central fue quien pidió salir de Cusco FC para regresar a la ‘U’. Sin embargo, para el administrador, el jugador no tiene posibilidades de jugar en el conjunto crema.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Marco Savaria?

"El jugador se comunica con nosotros y nos dice que ya no quiere seguir allá. Al volver a la 'U' tampoco podría jugar, pero tiene unas propuestas de afuera. Para él sería más fácil si queda libre (...) Si es para afuera, no hay problema de dejarlo libre, pero si es para el medio local, libre no saldrá a ningún lado”, explicó en un principio Ferrari.

"Libre, no hay forma. Para ello, se hubiera quedado mejor en Cusco FC. Acá no me parece correcto, porque también tuve la oportunidad de hablar con la gente de Cusco FC. No me gusta la forma en la que se han expresado. Nosotros no hemos querido faltar en ninguna parte del contrato, sino, por el contrario, acá fue el futbolista quien se ha manifestado", finalizó el administrador, quien también mostró rechazo a la forma en como Cusco FC manejo la situación del jugador.

Cusco FC advierte a Universitario por Marco Saravia

Tras la salida sorpresiva de Marco Saravia. Los cusqueños advirtieron a Universitario en caso rompan las cláusulas establecidas en la terminación anticipada del préstamo del futbolista de 26 años. Esto fue anunciado mediante un comunicado.

"Cusco FC deja constancia de que cualquier uso distinto al establecido en el convenio — incluyendo, pero no limitándose a: cesión a terceros, ausencia de convocatoria regular o participación ocasional del jugador — constituirá una infracción contractual grave. En caso de detectarse algún incumplimiento, Cusco FC se reserva el derecho de adoptar todas las medidas legales y deportivas que estime pertinentes, a fin de salvaguardar sus intereses y reparar cualquier perjuicio generado", se puede leer en el comunicado.