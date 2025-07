Ricardo Gareca no olvida conflictos con Arturo Vidal en Chile: "Me generó una serie de problemas"

El caótico ciclo de Ricardo Gareca en la selección chilena tuvo como uno de sus principales protagonistas al experimentado Arturo Vidal. Al inicio de su proceso, el estratega argentino decidió no llamar al histórico jugador de la Roja y fue víctima de una serie de cuestionamientos; incluso el propio volante de Colo-Colo salió al frente para arremeter contra el popular 'Tigre'.

Si bien esta situación cambió en los últimos meses con la convocatoria del ¿'King' para los partidos de Eliminatorias, esto no generó un gran cambio en el redimiento colectivo y el combinado sureño quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026.

Ricardo Gareca recuerdo conflictos con Arturo Vidal en Chile

Al ser consultado sobre su relación con Arturo Vidal, el técnico Ricardo Gareca comparó al exjugador del Bayer Múnich con Lionel Messi. "Vidal es un histórico, un emblema. Es como Messi para Argentina. No citarlo me generó una serie de problemas, pero a él lo vi con algunos problemas y quería darle rodaje al equipo", manifestó en diálogo con DSports.

En ese sentido, el estratega de 67 años explicó cuáles fueron sus motivos para volver a citar al 'King' en la selección chilena, Asimismo, elogió el compromiso que tuvo con el plantel.

"Cuando lo llamé estaba en un momento ideal, la selección necesitaba su liderazgo. Luego de lo que dijo nos pusimos de acuerdo y me quedó una buena sensación. Noté el grado de compromiso que tiene con su país, me dejó una sensación muy buena. No me puedo poner en el lugar de 'es Vidal o yo'. Tengo convicciones fuertes y eso es importante en un entrenador. Me interesa la convivencia en el día a día. Si hay falta de respeto, es otra cosa. Que se expresen no es impedimento para que yo los llame", concluyó.

¿Dónde va a dirigir Ricardo Gareca?

Hasta el momento, el extécnico de la selección peruana no fue anunciado en ningún club. No obstante, en unas recientes entrevistas, señaló que estará evaluando algunos proyectos para definir su futuro.