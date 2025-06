Ricardo Gareca habla de su relación con Arturo Vidal en la selección chilena: "Hubo una desinteligencia al principio"

El entrenador de fútbol Ricardo Gareca habló sobre su paso por la selección chilena. Tras ser eliminado del Mundial 2026, la afición de Chile no quedó muy tranquila y el entrenador se defendió de los ataques.

A pesar de que el exentrenador chileno y peruano aseguró que se 'tenía fe', no logró su objetivo. 'Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque es parecido al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa.'"

Ricardo Gareca habla de Arturo Vidal

Ricardo Gareca comentó sobre las críticas de Arturo Vidal en algún momento, cuando era DT de Chile: 'No, bien. No tengo nada que decir. Hubo una desinteligencia al principio; son de esos muchachos que siempre quieren estar en la selección. No es que no lo tuviera en cuenta, vimos otras opciones al principio.

"Cuando le tocó ser convocado, nos sentamos, hablamos y nos pusimos de acuerdo enseguida. Lo que vi en la concentración, en el campo de juego, es que es de esos tipos que entregan todo y se desviven por la selección. No tuve ningún problema", culminó Ricardo Gareca.

El futuro de Ricardo Gareca

Tras salir de la selección chilena, Ricardo Gareca ha sonado mucho para el club América de Cali. Tras los malos resultados de su entrenador en el equipo colombiano, muchos lo señalaron como nuevo entrenador por la prensa.

"Me dicen hoy que el 'Polilla' da Silva no sería más técnico de América de Cali, que la decisión, por mayoría, ya está tomada, salvo que ocurra algo. Están mirando, otra vez, opciones como la de Gareca", dijo el periodista Steven Arce en su programa de YouTube.