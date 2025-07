Aunque Ricardo Gareca dejó la selección peruana hace ya casi 3 años, el deseo de los hinchas por verlo de vuelta con el buzo blanquirrojo no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más fuerte. El 'Tigre', por su parte, reconoció que la posibilidad de regresar a nuestro país para tomar las riendas del equipo no está descartada, ante lo cual el actual DT de la Bicolor, Óscar Ibáñez, no dudó en pronunciarse.

"Con Ricardo hablamos seguido, normalmente antes de los partidos para saludarnos. Tenemos un cariño especial entre todos y verlo feliz nos pone felices. Él significa mucho para el fútbol peruano, lo defendió siempre y a también a los jugadores", declaró el exportero, quien fue asistente del 'Flaco' hace algunos años, en entrevista con RPP.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre el posible regreso de Ricardo Gareca?

Consciente de que la opinión mayoritaria entre el aficionado es favorable al retorno de Gareca, Ibáñez se limitó a asegurar que, en caso de que esto finalmente se produzca, todos terminarían felices, incluido él mismo.

"Verlo dirigir siempre es bueno, donde sea. Ya es un tema de elección de él. A todos nos hace bien verlo dirigir", sostuvo el estratega, quien en el presente proceso clasificatorio lleva un balance parejo tras cuatro partidos dirigidos: un triunfo, dos empates y una derrota.

Ricardo Gareca no descartó volver a la selección peruana

El último miércoles, el también extécnico de la selección chilena sostuvo una extensa charla con los periodistas Pedro García, Horacio Zimmermann y Bruno Cabala. En dicha conversación, el argentino dijo que no ve al combinado incaico como "una puerta cerrada".

"Guardo un cariño especial por Perú. Guardo una bonita amistad con Óscar Ibáñez y con algunos jugadores del equipo. Considero que los futbolistas peruanos son muy fuertes y talentosos. Respecto a la selección peruana, en este momento, no es una puerta cerrada para volver", declaró el DT para el programa de YouTube 'Doble punta'.