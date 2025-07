El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha sorprendido al destacar a un futbolista de la Bicolor que no dirigió, pero que dejó una impresión positiva en su encuentro con Chile. En una reciente entrevista, el 'Tigre' también se refirió a la actuación de los clubes peruanos en competencias internacionales y a la importancia de Christian Cueva en su gestión.

Después de su paso por la selección chilena, Gareca ha tomado un tiempo para reflexionar sobre su carrera y compartir sus opiniones sobre el fútbol peruano. En el programa de YouTube 'Doble Punta', el técnico argentino analizó su desempeño en la Roja. Asimismo, destacó a un futbolista que vio en el combinado peruano y quedó sumamente sorprendido.

Gareca admite que Sonne lo dejó sorprendido tras duelo con Chile

Durante la conversación, el periodista Horacio Zimmermann le preguntó sobre jóvenes promesas del fútbol peruano, y Gareca sorprendió al mencionar a Oliver Sonne, un jugador que no había tenido en cuenta anteriormente. “A mí me sorprendió Sonne que no lo tenía cuando se le reclamaba tanto”, afirmó el exentrenador.

Oliver Sonne, lateral derecho de 24 años, ha llamado la atención de Gareca por su desempeño en el partido clasificatorio en el estadio Monumental. “Cuando lo tuve enfrente, lo hizo bien, es un chico que me gustó dentro de lo que vi”, comentó el 'Tigre'.

Pedro García, panelista del programa, también destacó las virtudes de Sonne, mencionando su disciplina y dedicación. “Sonne es un jugador disciplinado, metódico, come a la hora que tiene que comer, duerme a la hora”, indicó.

Gareca dejó la puerta abierta a un posible regreso a Perú

En otro fragmento de la entrevista, Ricardo Gareca habló sobre un posible regreso a la selección peruana. En principio, señaló que tiene negocios que lo unen a nuestro país y obviamente, volver a dirigir a la Bicolor no es una puerta cerrada.

"Le guardo un cariño especial por Perú. Guardo una bonita amistad con Óscar Ibáñez y con algunos jugadores del equipo. Considero que los futbolistas peruanos son muy fuertes y talentosos. Obviamente, Perú siempre va ser un país para volver, ya que tengo diferentes negocios aquí y como te digo un cariño especial por la gente. Respecto a la selección peruana, en este momento, no es una puerta cerrada para volver", dijo.