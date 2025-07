Ricardo Gareca, en una entrevista para el podcast 'Doble Punta', fue consultado sobre su opinión de la selección peruana tras su salida del comando técnico. 'El Tigre' no dudó en comentar sobre la dirección de Juan Reynoso y Jorge Fossati, y la actual, liderada por Óscar Ibáñez. Sus comentarios fueron de elogio y admiración de estas antiguas gestiones.

"Perú ha hecho buenos papeles y no se le dio el resultado tampoco' fueron las palabras del argentino para destacar el trabajo de sus predecesores. Al mencionar los recientes encuentros de la selección, destacó que el trabajo de la escuadra peruana estuvo a la altura de la competición. 'Nadie los pasó por arriba", sentenció Gareca.

¿Qué dijo Gareca sobre los últimos partidos de la selección peruana?

Tras confesar que no seguía a la selección con la misma frecuencia de antes, sí confirmó haber visto las últimas fechas de las Eliminatorias de la Conmebol. "Compitieron, cuando lo tuvo Juan (Reynoso), cuando lo tuvo Fossati y cuando lo tuvo Óscar, ahora en estos partidos compitió", mencionó Gareca. El ex DT de la selección peruana destacó que, a pesar de no lograr un cupo para el próximo mundial, no fue sobrepasado por la competencia, desde su punto de vista, perdiendo por la mínima o empatando en partidos como visitantes.

"Es un análisis más profundo, solo lo puedo hacer detenidamente al equipo. Superficialmente, Colombia lo empató sobre el final, le ha ganado a Uruguay, con Argentina en Buenos Aires, le ganaron 1 a 0. En cuanto a eso, yo creo que ha competido", confesó Gareca. Además, reveló que, durante su paso por la selección chilena, vio el partido de Argentina contra Perú el pasado 19 de noviembre.

¿Gareca tiene un favorito tras su salida de la selección peruana?

"Se podrá decir que le gustaron más alguna etapa más que otra, pero no podemos dejar de reconocer que Perú compitió en el torneo", sentenció Gareca que no se decantó por elegir una gestión favorita. Dejó esa tarea a los periodistas deportivos, que destacaron que el rendimiento de Perú no bastó para llegar a disputar el mundial de fútbol.

Durante la entrevista, Ricardo Gareca mencionó que aún guarda un vínculo especial con el Perú, destacando que en 7 años y medio al mando de la selección, pudo desarrollar amistades, buenos momentos y hasta un negocio. Cuando le consultaron por su retorno, dejó entrever que, por motivos empresariales, el argentino viaja constantemente al territorio nacional. En cuanto a si regresaría como DT, comentó que la puerta sí está abierta, aunque continúa recibiendo ofertas de varios equipos.