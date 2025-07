Paolo Guerrero, el máximo artillero de la Selección Peruana, ha confirmado que se podría despedir de la Bicolor en la próxima fecha FIFA, en la que el equipo nacional se enfrentará a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. El encuentro, fijado para setiembre de 2025, sería el cierre de una etapa que osciló más de 20 años y significó momentos imborrables para el conjunto peruano.

Con 41 años y en los actuales momentos en la institución Alianza Lima, Guerrero ya no habla desde la cancha sino desde la experiencia. En una reciente entrevista de RPP, el ‘Depredador’ no hablo mucho de su retiro de la Bicolor, sino que aprovechó el momento para dar un mensaje claro para aquellos que vienen atrás: ya ha llegado la hora de que otra generación tome esta responsabilidad de vestirse la camiseta de Perú.

"El Perú necesita gente nueva": mensaje de Paolo Guerrero a las nuevas generaciones

Durante su entrevista con RPP, Paolo fue directo: “Sí, porque es el paso para las nuevas generaciones, para los nuevos muchachos. El Perú necesita de nuevos jóvenes, de gente nueva que integre la selección y esperar que lo hagan bien”. Sus palabras no fueron solo una confirmación de su retiro, sino una llamada a la renovación y al compromiso con el futuro del fútbol nacional.

Lejos de la nostalgia, Guerrero mostró confianza en que las nuevas generaciones puedan asumir el reto. Insistió en que, si bien ya no estará en la cancha, seguirá empujando “el carro” como cualquier hincha, apoyando desde donde le toque. Su mensaje no estaba centrado en su adiós a la Selección Peruana, sino a un llamado al cambio en el equipo.

Críticas constructivas y unión: el pedido del 'Depredador' a prensa e hinchas

Además de dirigirse a los jugadores, Guerrero también aprovechó para hablarle directamente a la prensa y a los seguidores de la selección. “Este es mi mensaje para todos los periodistas, que, si nos va mal, nos van a matar. Eso no quiero, eso no me gustaría. Me gustaría que todos nos subamos al carro”, señaló. Con estas palabras, pidió cambiar la lógica del ataque por la del acompañamiento.

El delantero dejó en claro que las críticas son necesarias, pero que deben ser constructivas y positivas. Su llamado no fue solo a los medios, sino también a la afición en general. Para Paolo, la presión sobre los jugadores jóvenes debe ser equilibrada con respaldo y paciencia. En ese sentido, instó a todos a sumar, no a dividir.

El legado de Paolo Guerrero: entrega, corazón y ejemplo

En el tramo final de sus declaraciones, Paolo Guerrero habló con el corazón. " Ayudar a mi selección, a mi país en lo que se pueda", dijo, dejando claro que su compromiso con el Perú va más allá del campo de juego. También recalcó que el futuro dependerá de cuánto estén dispuestos a sacrificarse los nuevos convocados.

"Esperamos que la nueva generación pueda reinventarse, sacrificarse, pero sobre todo dar el corazón por la camiseta nacional", afirmó. Con esas palabras, resume no solo una carrera marcada por la lucha y el liderazgo, sino también el espíritu que quiere ver reflejado en quienes lo sucedan. La despedida de Guerrero es un acontecimiento relevante para el futbol peruano ya que es el jugador con más goles en 'La Blanquirroja' y fue protagonista en muchos de los partidos importantes que tuvo la selección.