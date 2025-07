Aunque aún faltan dos fechas para el final de las eliminatorias sudamericanas, Chile ya está oficialmente fuera de carrera para el Mundial 2026. La pésima campaña llevada a cabo por Ricardo Gareca al mando de la Roja terminó por condenar al equipo al último lugar de la tabla de posiciones, una situación que provoca malas sensaciones no solo entre los hinchas, sino también en jugadores como Guillermo Maripán.

"Para nosotros es lo peor (ver la tabla de posiciones). Yo veo las caras de mis compañeros, la tristeza, la frustración, la rabia que hay, para los más viejos", declaró el lateral en una reciente entrevista para ESPN Chile, en la cual habló acerca del fallido intento por llegar a la Copa del Mundo.

Maripán sobre Gareca: "No se le puede llamar fracaso"

Aunque en el país sureño la opinión general es que el proceso de Gareca es un fracaso (e incluso algunos lo califican como el peor en la historia de Chile), para Maripán hubo al menos un par de cosas rescatables del tiempo en que el argentino fue DT de la selección chilena.

"No se le puede llamar fracaso, porque siempre hay cosas positivas. Un jugador, dos jugadores, quizás momentos. No se logró el objetivo, hay que dejarlo así. No se logró el objetivo que era ir al Mundial", agregó el futbolista, quien no ve probable una revancha personal debido a su edad. "Yo ya viví dos procesos, no sé si me dé para llegar al próximo Mundial con 36 años, dijo.

¿Cómo quedó Chile con Ricardo Gareca?

De los 10 partidos que dirigió en eliminatorias sudamericanas como técnico de Chile, Ricardo Gareca apenas pudo ganar uno, empató dos y perdió ocho. Con apenas 10 puntos, dejó a la Roja eliminada en el último lugar de la tabla.