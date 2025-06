Ricardo Gareca volvió a recordar su paso por la selección chilena luego de quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026. El popular 'Tigre' señaló que tenía muchas expectativas en el banquillo de la Roja; sin embargo, no consiguió plasmar su idea de juego y los resultados fueron muy adversos.

"Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores de allá porque son parecidos al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro, y los resultados no me acompañaron", indicó en diálogo con Radio Continental de Argentina.

Los dardos de 'Ricardo Gareca' a Chile

Por otra parte, Gareca se pronunció sobre la falta de recambio generacional en Chile y remarcó que los futbolistas que hoy militan en el extranjero no logran consolidarse. Además, reparó en los fracasos del conjunto sureño en las últimas 3 Eliminatorias.

"Los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta. Y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo", indicó.

El extécnico de la selección peruana también habló de la dura tarea que tendrá su reemplazante en la Roja, pues consideró que se cambia mucho y esto complica sostener un proceso.

"Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado", apuntó.

¿Dónde va a dirigir Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca decidió trasladarse a Argentina a la espera de definir su futuro profesional. El estratega de 67 año fue claro al mencionar que todavía desea seguir dirigiendo y se encuentra a la espera de evaluar "nuevos proyectos".