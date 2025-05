Universitario volvió a poner su nombre en los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años. Luego del histórico empate ante River Plate en Argentina, el plantel merengue aterrizó en suelo peruano y uno de los que se pronunció sobre lo acontecido fue Jean Ferrari, administrador de la institución estudiantil.

Más allá de elogiar el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fossati, el directivo sorprendió al mencionar que ya se encuentran negociando por su primer refuerzo con miras a lo que será el Torneo Clausura y los octavos de final de la Libertadores.

Universitario busca su primer fichaje para octavos de Libertadores

Si bien no reveló el nombre, Jean Ferrari indicó que ya existen conversaciones con un futbolista; sin embargo, remarcó esto dependerá del comando técnico. "Habrá conversaciones con Jorge (Fossati) para ver el tema de incorporaciones, hay conversaciones con un futbolista, pero dependerá de lo que hablemos con Jorge para seguir avanzando. La idea es esa, seguir perfeccionando y avanzando", manifestó ante los medios de comunicación.

Jean Ferrari celebra clasificación de Universitario a octavos de final de Libertadores

Con relación al resultado obtenido en Buenos Aires, Ferrari afirmó que la clasificación de Universitario significa un triunfo para el fútbol peruano, pues desde la campaña de Real Garcilaso en el 2013 no se logra poner a un representante nacional en octavos de final de Libertadores.

"Hemos dado un paso importante como institución y para el fútbol peruano también, ya que hace más de diez años que Universitario ni un club peruano estaba en esta etapa y haber hecho el partido que hicimos, en un estadio abarrotado de gente, agradecemos a los hinchas por haber estado con nosotros, eso nos llena de orgullo", agregó.

Luis Ramos podría ser refuerzo de Universitario

Aunque todavía se considera un rumor, Luis Ramos tendría el anhelo de unirse a Universitario de Deportes. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el círculo cercano del jugador indicó que a este le gustaría recibir una oportunidad en el club crema. Sin embargo, para que esto se concrete, el equipo estudiantil deberá alcanzar un acuerdo con Cusco FC, que es el propietario de su pase.

"Me enteré de que a Ramos le interesaría dejar Colombia para llegar a Universitario, pero tiene que avanzar este tema. Si es que la 'U' se pone de acuerdo con Cusco FC y se da el tema de números, me dijeron que Ramos iría. Tiene que avanzar la negociación. Me dijeron que le interesaría", mencionó en el programa 'Hablemos de Max'.