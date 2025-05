El histórico empate de Universitario de Deportes ante River Plate en Argentina tuvo como uno de sus protagonistas a Franco Armani. El experimentado arquero de la selección argentina registró un grosero error en el tanto del empate que anotó Jairo Concha en el Monumental de Buenos Aires. Luego de lo acontecido, el portero salió al frente para dar sus descargos.

Más allá del descontento en el elenco millonario, este resultado no afectó su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, pues ya habían asegurado el primer lugar del grupo B.

Franco Armani molesto por empate contra Universitario

Al finalizar el partido, Franco Armani lamentó que los dirigidos por Marcelo Gallardo no concretaran las chances de gol que generaron. Además, indicó que Universitario solo convirtió la única opción que tuvo.

"En el primer tiempo tuvimos muchas opciones de gol, convertimos y lo buscamos. El rival con una sola opción nos empató. Tengo bronca en lo personal porque uno como arquero quiere darle lo mejor al equipo y con una sola opción de gol nos convierten. No me gusta poner excusas, en el transcurso hacia el arco la pelota se me mueve un poco. Obviamente, tengo responsabilidad, me hago cargo. No me gusta poner excusas en un gol, entonces me voy con bronca por eso. Con un tiro al arco nos empatan el partido"

"Pero, como lo hice siempre, tengo que tener la cabeza arriba. El puesto de arquero tiene esto: a veces sos figura, a veces no te toca que te vaya tan bien. No me quedo con las veces que salvé al equipo, cuando me necesita me gusta estar presente", agregó.

Franco Armani piensa en el Mundial de Clubes

Por otra parte, el internacional argentino remarcó que ahora van a pensar en lo que será su participación en el Mundial de Clubes de junio. "Seguir trabajando y mentalizado porque se viene un objetivo lindo como el Mundial de Clubes. Será una experiencia única", concluyó.