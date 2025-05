Universitario está a hora de un partido crucial. La 'U' choca ante River Plate en Argentina por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2025. Los cremas son segundos en el grupo B y necesitan sumar para sellar su pase a los octavos del torneo. Mientras definen su futuro a nivel internacional, han comenzado a sonar algunos nombres para reforzar la delantera merengue de cara al Torneo Clausura. Uno de los jugadores que viene tomando fuerza es el de Luis Ramos, actual atacante de América de Cali.

Desde que llegó a Colombia, Ramos se ha ganado a la hinchada a punta de goles. Justamente, este último fin de semana, el delantero marcó un doblete para el triunfo de su equipo ante Independiente de Medellín. A pesar de su buen presente en el exterior, no vería con malos ojos regresar al fútbol peruano para vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

Universitario podría fichar a Luis Ramos para el Torneo Clausura

A pesar de que aún se trata de un rumor, es cierto que Luis Ramos tendría el deseo de jugar en la 'U'. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el entorno del jugador ha manifestado que al atacante le interesaría tener una oportunidad como crema. Eso sí, el equipo estudiantil debe llegar a un acuerdo con Cusco FC, dueño de su carta pase.

"Me enteré que a Ramos le interesaría dejar Colombia para llegar a Universitario, pero tiene que avanzar este tema. Si es que la 'U' se pone de acuerdo con Cusco FC y se da el tema de números, me dijeron que Ramos iría. Tiene que avanzar la negociación. Me dijeron que le interesaría", dijo el comunicador en el programa 'Hablemos de Max'.

Luis Ramos y el gran momento que atraviesa en Colombia

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el actual valor de Luis Ramos es de 750.000 euros. El delantero llegó a este valor luego de su gran rendimiento en Cusco FC durante la temporada 2024. Esto le sirvió para llamar la atención en el extranjero y América de Cali fue el que terminó fichándolo.

Desde su llegada al conjunto cafetero, Ramos acumula 5 goles en 21 partidos disputados entre Copa Sudamericana y liga colombiana. Su nombre también ha sido vinculado para clubes de México; sin embargo, su futuro podría estar en Universitario.