La selección peruana ya viene planificando lo que serán sus próximos partidos de la fecha doble de junio de las Eliminatorias 2026. A la espera de conocer la lista de convocados, unos de los nombres que se perfila para ser llamado por Óscar Ibáñez es el goleador Luis Ramos, quien afronta un gran presente en América de Cali de Colombia.

En medio de este panorama, la prensa del vecino país le consultó al exdelantero de Cusco FC sobre sus expectativas para el duelo de Perú contra los cafeteros.

Luis Ramos advierte para el Perú vs Colombia

En un inicio, el atacante de 25 años habló sobre sus primeros meses en el balompié colombiano. "Estoy muy agradecido con el país, estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que llegué, me he sentido muy cómodo. Mi familia también está muy feliz de estar aquí y agradecidos", manifestó.

Respecto al cotejo de Eliminatorias, Ramos no dudó en mencionar que le gustaría marcarle a los dirigidos por Néstor Lorenzo. "Obviamente, si me toca representar a mi país, sería para mí un honor y muy lindo marcarle a Colombia. Y nada, esperemos salir victoriosos en ese partido", agregó.

Dicha respuesta generó una rápida reacción en la prensa local y uno de los comunicadores respondió de forma 'picante': "Cuidadito con eso".

¿Cuándo juegan Perú vs Colombia?

La selección peruana se medirá ante su similar de Colombia en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este encuentro está programado para el viernes 6 de junio, iniciando a las 3:30 p. m. (hora de ambos países) en la ciudad de Barranquilla.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

Colombia se ubica en sexta posición de las Eliminatorias con 20 unidades y un triunfo sobre la Bicolor prácticamente les aseguraría su clasificación al Mundial. Por su parte, la Blanquirroja tiene la urgencia de ganar y esperar algunos resultados para acercarse a la zona de repechaje.