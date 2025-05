Tras su gestión en Universitario, donde lleva un bicampeonato en la Liga 1, Jean Ferrari podría llegar a la Federación Peruana de Fútbol y trabajar con la selección mayor. El actual administrador temporal de la 'U', cargo que ejerce desde el 2021, ya ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de trabajar en la FPF, por lo que vería con buenos ojos salir del elenco estudiantil para llegar a la Videna.

En la reciente edición del programa streaming 'Los Reba', Diego Rebagliati contó que Jean Ferrari sería el director deportivo de la selección peruana. El comunicador señaló que le contaron que el directivo crema podría llegar al máximo ente del balompié nacional a partir de julio de este año.

Diego Rebagliati habló de la posible llegada de Jean Ferrari a la FPF

"La otra noticia es sobre Ferrari. A mí me sorprendió un poco que Barreto fuera a la Videna. Una de las cosas que dijo Manuel Barreto el otro día en ‘Al Ángulo’ fue ‘cuando me enteré quién iba a ser el director deportivo me entusiasmé más’. Se hablaba de un argentino o un portugués. A mí me dijeron que es muy probable, no está confirmado, que a partir de julio el director deportivo de la selección peruana sea Jean Ferrari", señaló.

"En Universitario es administrador. En la Videna pasaría a ser director de selecciones, es decir, el cargo de Juan Carlos Oblitas”, agregó el comentarista deportivo.

¿Hasta cuándo Jean Ferrari tiene vínculo con Universitario?

Jean Ferrari seguirá siendo administrador temporal de Universitario de Deportes hasta agosto de 2027. Su gestión fue ratificada por la SUNAT hace unos meses y al finalizar ese período el organismo evaluará si continúa o si se elige un nuevo administrador.