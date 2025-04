Christian Cueva vive momentos de incertidumbre en Cienciano. El volante ofensivo no fue considerado por el técnico Cristian Díaz para integrar la delegación que viajará a Venezuela, donde el equipo cusqueño enfrentará a Caracas por la segunda jornada de la Copa Sudamericana. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los seguidores del club, quienes esperaban ver a ‘Aladino’ reaparecer en un duelo clave del certamen internacional.

La ausencia de Cueva no solo representa una baja importante desde lo deportivo, sino también un reflejo de las tensiones internas que rodean su situación actual. Su poca participación en el arranque de la temporada, sumada a episodios extradeportivos y decisiones técnicas que lo marginaron, encendieron las alarmas.

Christian Cueva no viaja a Venezuela para partido de Cienciano vs Caracas por Sudamericana

Cienciano enfrentará este martes 8 de abril a Caracas FC en tierras venezolanas por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, Christian Cueva no será parte del plantel que intentará sumar puntos fuera de casa. De acuerdo con información de Gustavo Adrianzén, quien realiza cobertura al ‘Papá’ el jugador se perderá su segundo partido consecutivo con el club imperial.

“Christian Cueva no viajará con el plantel de Cienciano en el vuelo charter desde Lima a Caracas vía Quito y se perderá el partido por la Fecha 2 de Copa Sudamericana”, sostuvo Adrianzén a través de su cuenta de X.

De momento no existe pronunciamiento por parte de la institución, lo que deja una gran interrogante sobre los motivos que dejaron a Cueva fuera del importante compromiso. Cabe destacar que el propio Gustavo Adrianzén entrevistó hace unos días a Cristian Díaz, quien expresó su molestia por la aparición de su jugador en un programa de espectáculos.

“No me ha agradado, porque siempre queremos tratar de vivir en paz dentro de nuestro espacio que es Anta, que es donde convivimos, y este tipo de cosas obviamente que no son nada buenas. Personalmente, repito, no me ha agradado”, señaló al canal de YouTube ‘Gusadro Podcast’.

Christian Cueva no fue convocado para duelo de Liga 1 ante Atlético Grau

La situación de Christian Cueva también se volvió evidente en la Liga 1. El último fin de semana, el ‘10’ no apareció ni en la lista de convocados para el partido que Cienciano disputó ante Atlético Grau. Según Adrianzén, esta ausencia obedecía a un intento del comando técnico por cuidarlo de cara al viaje a Venezuela. Sin embargo, la posterior decisión de dejarlo fuera de la convocatoria a Caracas expone una contradicción que genera más dudas sobre su rol en el equipo.

Cueva tampoco sumó minutos en el debut del cuadro imperial en la Copa Sudamericana, cuando enfrentaron a Atlético Mineiro en Cusco. En aquel compromiso, el mediocampista permaneció todo el encuentro en el banco de suplentes, sin oportunidad de ingresar. Estos antecedentes dibujan un panorama en el que la figura de Cueva parece desdibujarse dentro del plantel rojo.