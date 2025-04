Este martes 8 de abril, Cienciano se enfrentará a Caracas en Venezuela por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto cusqueño viajará en busca de sus primeros tres puntos en el torneo internacional, ya que empataron sin goles en su primer partido ante Atlético Mineiro. Sin embargo, su rival de turno no será fácil porque viene envalentonado tras ganar a Deportes Iquique en condición de visitante.

Los dirigidos por Cristian Díaz no atraviesan su mejor momento tras no iniciar con pie derecho en la Liga 1. Además, para el enfrentamiento ante Caracas, no podrá contar con Christian Cueva por decisión técnica. A continuación, conoce las posibles alineaciones de ambos equipos para este compromiso.

Alineaciones Cienciano vs Caracas: posible 11 del 'Papá'

Así podría formar Cienciano ante Caracas: Juan Cruz Bolado; Josué Estrada, Leonel Galeano, Danilo Ortiz, Alexi Gómez; Santiago Arias, Juan Romagnoli, Beto Da Silva, Claudio Torrejón, Luis Benites; Carlos Garcés.

A diferencia de su debut, Cienciano no tendrá ni en el banco a 'Aladino'. Sin embargo, contará con el poderío ofensivo de Luis Benites y Carlos Garcés. Además, en la parta defensiva, volverá a repetir la pareja de centrales con Leonel Galeano y Danilo Ortiz.

Alineaciones Cienciano vs Caracas: posible alineación de los Rojos

Esta sería la alineación de Caracas ante Cienciano: Frankarlos Benítez; Edgardo Rito, Francisco La Mantía, Luis Mago del Pino, Jesús Yendis; Vicente Rodríguez, Ángel Figueroa, Daniel Aguilar; Michael Covea, Ender Echenique, Jeriel De Santis.

Lo más llamativo de este once es el regreso de Jeriel De Santis al Perú. El delantero peruano-venezolano dejó Alianza Lima en condición de préstamo tras sus discretos rendimientos. Luego de pasar por el fútbol de España, regresó a su país para jugar con Caracas. Ahora, este martes volverá a pisar suelo peruano para medirse ante Cienciano.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Caracas por la Copa Sudamericana 2025?

El choque entre Cienciano vs Caracas por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2025 se disputará este martes 8 de abril, a partir de las 5.00 p. m. Este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y contará con la transmisión de ESPN 2 y DSports.