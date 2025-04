Christian Cueva fue suplente en el Cienciano vs Atlético Mineiro. Foto: composición LR/difusión

El último martes 2 de abril, Cienciano empató 0-0 ante Atlético Mineiro en Cusco por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de los constantes ataques del cuadro brasileño, los cusqueños pudieron resistir y rescatar un punto en su casa. Uno de los que se esperó que tuviera acción fue Christian Cueva; sin embargo, se quedó con las ansias en el banco de suplentes.

Cristian Díaz, DT del elenco imperial, decidió no darle ni un minuto, pese a que es uno de los jugadores con mayor experiencia en el plantel. En conferencia de prensa, explicó por qué tomó esta decisión y prefirió a otros jugadores por encima de 'Aladino'.

DT de Cienciano explica por qué Christian Cueva no jugó ante Atlético Mineiro

En conferencia de prensa, Díaz habló sobre los cambios que hizo en Cienciano. Básicamente, explicó que decidió no hacer ingresar a Christian Cueva porque necesitaba otro tipo de jugador, uno que pueda cumplir la tarea de defender y atacar porque era lo que pedía el partido.

"Respecto a lo de los cambios, entendí que era un partido con buena posesión del rival. Necesitábamos que el futbolista que entre, pueda trabajar en la fase defensiva y nos de la posibilidad de atacar. Osnar Noronha baja y es delantero y Gaspar también hace ese trabajo. Por eso me incliné en esa decisión", declaró.

Asimismo, analizó el desempeño de su equipo en el Inca Garcilaso de la Vega. "Sentimos que en el primer tiempo, en los últimos treinta metros nos faltó una mejor toma de decisiones. Por ahí no tirar el centro tan rápido, intentar un pase más. Por ahí que tuvimos un poco más de paciencia, llegamos a lugares más cómodo para atacar. Como hablamos con Sergio Ludeña, son cosas que tenemos que mejorarlas", agregó.

DT de Cienciano molesto con aparición de Christian Cueva en programa de TV

Cristian Díaz no se guardó nada al expresar su opinión sobre la situación de Christian Cueva. Tras la aparición de 'Aladino' en un programa de entretenimiento de televisión nacional, el entrenador de Cienciano brindó declaraciones directas al respecto. Para Díaz, el hecho de que Cueva haya protagonizado una acalorada discusión con los conductores no fue algo que le agradara.

“Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, y eso nunca es bueno”, dijo en el canal de YouTube de Gustavo Adrianzén.