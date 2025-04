Christian Cueva no iría más en Cienciano: resolverían contrato tras no debutar en la Copa Sudamericana

Cueva no ha venido siendo considerado en Cienciano en los últimos partidos. Foto: difusión

Cueva no ha venido siendo considerado en Cienciano en los últimos partidos. Foto: difusión

Christian Cueva pasa por un mal momento futbolístico. El jugador de Cienciano estaría quedando sin equipo en las próximas horas tras mutuo acuerdo con el club. Según Sandro Bazán, el motivo de su salida se debería a su estado físico y dos últimas amonestaciones que presentó el exseleccionado nacional.

'Aladino' no ha tenido un buen presente futbolístico durante la temporada 2025. No ha jugado ningún partido de 90 minutos y no se sabe si continuará su carrera profesional en otro equipo por ahora.