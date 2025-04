Christian Cueva, mediocampista de Cienciano y habitual protagonista tanto dentro como fuera de la cancha, vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por su rendimiento futbolístico, sino por sus recientes declaraciones en redes sociales. En un video que compartió en redes sociales, ‘Aladino’ dio a conocer la lista de los jugadores que inspiraron su carrera futbolística, la cual sorprendió a muchos, debido a que no había ningún peruano en ella, sobre todo Jefferson Farfán, su amigo e ídolo de la selección peruana.

Además, en dicha publicación, ‘Cuevita’ se autodenomina como ‘el 10 del pueblo’, algo que más de uno tomó como una indirecta hacia la ‘Foquita’, a quien se le conoce como ‘el 10 de la calle’. Estas declaraciones aumentan aún más la polémicas extrafutbolísticas en torno a Cueva, quien hace unos días recibió fuertes críticas por parte de su entrenador en Cienciano, pues desconcentra al equipo.

Christian Cueva revela lista de los jugadores que lo inspiraron sin Jefferson Farfán

En un video en sus redes sociales, Christian Cueva dio a conocer a sus cinco jugadores favoritos y sorprendió a muchos al no incluir a ningún futbolista peruano en su lista, salvo una excepción. Entre los mencionados por ‘Aladino’ se encuentran varias leyendas del fútbol mundial, como Lionel Messi, Diego Maradona, entre otros.

“Mis cinco jugadores favoritos: Lucho Cueva, mi papá; Lionel Messi; Diego Armando Maradona; Neymar; pero van a ser seis. Los dos más bravos de la historia: el ‘Fenómeno’ Ronaldo y Ronaldinho Gaúcho. Más nada. Te lo dice ‘CC10’. ‘El 10 del pueblo’ para todos los chocolateros”, señaló el jugador de Cienciano en cuenta de Instagram.

Frente a esto, llamó la atención la ausencia de jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, con quienes Cueva compartió momentos memorables en la selección peruana, tanto en las eliminatorias como en la Copa América. Ambos, reconocidos por su influencia en el fútbol peruano y su legado en equipos como Alianza Lima, parecían ser candidatos obvios para figurar en la lista de Cueva.

DT de Cienciano criticó a Christian Cueva por aparecer en programa de espectáculos

Por otro lado, el entrenador de Cienciano, Cristian Díaz, expresó su descontento con la aparición de Christian Cueva en un programa de espectáculos poco antes del debut del club en la Copa Sudamericana. Según Díaz, la participación de Cueva en un programa de entretenimiento no solo era innecesaria, sino que también podría distraer al jugador y al equipo en un momento clave de la temporada.

“Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, y eso nunca es bueno”, aseveró el estratega argentino.