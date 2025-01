'Chemo' del Solar dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para el Sudamericano sub-20; sin embargo, esta nómina generó mucha polémica debido a la exclusión del futbolista Felipe Chávez, quien acaba de ser promovido a la reserva del Bayern Múnich con solo 17 años de edad.

El habilidoso volante del gigante alemán no fue el único jugador que milita en Europa y quedó descartado del certamen. En la relación tampoco están considerados Mateo Stickler (Empoli de Italia), Kaj Van Houwelingen (Ado Den Haag de Países Bajos), Aitor Aranguren (Deportivo Alavés de España), Enrique Peña (Real Valladolid de España), Francesco Andrealli (Cono de Italia) y Philipp Eisele (Frankfurt de Alemania).

Fleischman respalda Chemo del Solar tras convocatoria de la sub 20

Con relación a la ausencia de Felipe Chávez, el periodista Eddie Fleischman mencionó que no se encuentra a favor de esta decisión; sin embargo, consideró que los argumentos de 'Chemo' del Solar para no llevarlo al Sudamericano son válidos. Además, afirmó que esto no afectará el destino de la Bicolor.

"¿Tú crees que con Felipe Chávez Perú se convierta en favorito para clasificar al Mundial? Yo no creo. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con la no convocatoria del jugador. Simplemente, le doy el beneficio de la duda a 'Chemo' del Solar porque él ha manejado el grupo y ha estado cerca del jugador. Después, ya veremos cómo le funciona. Pero, con él o sin él (Chávez), no vamos a clasificar al Mundial", mencionó en Radio Ovación.

¿Por qué 'Chemo' del Solar no convocó a Felipe Chávez a la selección peruana sub-20?

Antes de revelar la lista de convocados de la selección peruana sub 20, 'Chemo' explicó los motivos para no llevar a Felipe Chávez al Sudamericano de Colombia.

"Felipe Chávez en estos momentos no es Sub 20, es Sub 18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub 20. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él", manifestó.

¿Cuándo debuta Perú en el Sudamericano sub 20?

La selección peruana debutará el jueves 23 de enero ante su similar de Paraguay por la primera fecha del grupo A del Sudamericano sub 20. El duelo entre la Bicolor y la Albirroja empezará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).

Lista de convocados de Perú para el Sudamericano sub 20