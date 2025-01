Gabriel Costa ingresó en el segundo tiempo del Universitario vs Once Caldas. Foto: composición LR/captura de ESPN

La derrota ante Once Caldas en Manizales dejó un sinsabor en los hinchas de Universitario porque el conjunto crema sigue padeciendo la falta de gol del año pasado. Si bien el cuadro de Fabián Bustos dominó el primer tiempo del amistoso, en el que inclusive tuvo dos remates en el palo, la segundo mitad cambió totalmente con las modificaciones y los albos se llevaron el triunfo. Al respecto, Gabriel Costa, uno de los jugadores merengues que mostraron un buen performance, dio una insólita explicación de la caída del club estudiantil.

El partido se definió con gol del delantero boliviano Gilbert Álvarez, quien definió a placer al arco de Aamet Calderón tras un gran pase al vacío que Gustavo Dulanto no pudo interceptar. De esta forma, la 'U' termina su aventura en Colombia con una victoria ante Junior y una derrota con Once Caldas.

Gabriel Costas explicó por qué Universitario cayó ante Once Caldas

Luego del pitazo final del encuentro en el Estadio Palogrande, Gabriel Costa declaró para las cámaras de ESPN y culpó al árbitro Sebastián Toro de la caída crema en su segundo compromiso de preparación en Colombia.

"Para el segundo tiempo entramos de la misma manera, pero en una equivocación del árbitro cambió el destino del partido, luego se entreveró el partido, se puso feo con esa decisión que tomó el juez. Pero son partidos de aprendizaje, para agarrar un poco de ritmo", apuntó el jugador nacido en Uruguay.

Gbriel Costa anotó un golazo ante Junior en el primer amistoso de Universitario en la Serie Colombia. Foto: Universitario/X

Asimismo, 'Gabi' agradeció al público cafetero por el buen trato al plantel crema. "Ahora a descansar, que tenemos dos o tres partidos amistosos también para organizarnos, con lo que respecta al campeonato y copa internacional, pero fue un lindo partido lo que hicimos, el gol no va a cambiar la expectativa que tenemos. Y agradecerle a la gente de Colombia que nos trató bien", añadió.

Amistosos de Universitario previo a la Liga 1 2025

En la previa del arranque de la Liga 1 2025, Universitario de Deportes pactó varios amistosos internacionales. Primero, participaron en la Serie Colombia, en la cual ganaron a Junior de Barranquilla y cayeron ante Once Caldas.

Ahora, el cuadro merengue recibirá a la selección nacional de Panamá en la Noche Crema 2025. Esto será el viernes 24 de enero a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). Luego, el 29 de enero, disputará un compromiso histórico ante Inter Miami de Lionel Messi.

Jorge Fossati fue invitado al Universitario vs Inter Miami en el Monumental

En conversación con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, Jorge Fossati manifestó que se siente halagado de recibir una invitación para ver a Universitario en el Monumental en su partido ante las garzas, aunque no aseguró si asistirá.

"En la semana que viene voy a estar por allá (Perú) y tal vez vaya al partido de la 'U' ante Inter Miami porque estoy invitado por la organización del evento. Esas cosas lindas que me pasan y me dan nueva energía, que Liga de Quito me invite para la Noche Blanca y que la organización del evento me invite para el partido de Universitario vs Inter. En fin, son las cosas que no tienen medalla, pero son mis títulos", reveló el 'Nonno'.