Ese domingo 19 de enero, José Guillermo del Solar presentó la lista de convocados final de la selección peruana sub-20 para el Sudamericano de Venezuela 2025. En total, 'Chemo' llamó a 23 futbolistas, entre los que resaltan Paolo Doneda del AC Milan, Axel Cabellos de Racing, Maxloren Castro de Sporting Crital y Pablo Goicochea de Platense.

Sin embargo, el estratega nacional decidió dejar fuera de este certamen a 7 jugadores que destacan en ligas importantes del continente europeo. Aquí te mostramos quiénes son.

Los 7 jugadores que brillan en Europa y que no fueron convocados a la selección peruana sub-20

Para este certamen, 'Chemo' del Solar decidió no convocar a 7 jugadores que brillan en equipos de las ligas más importantes de Europa. Entre ellos destacan Felipe Chávez, quien acaba de ser ascendido a la reserva del Bayern Munich y Francesco Andrealli, que ya ha aparecido en la banca de suplentes con el Cono de Italia en un partido de la Serie A.

Felipe Chávez (Bayern Munich de Alemania)

Mateo Stickler (Empoli de Italia)

Kaj Van Houwelingen (Ado Den Haag de Países Bajos)

Aitor Aranguren (Deportivo Alavés de España)

Enrique Peña (Real Valladolid de España)

Francesco Andrealli (Cono de Italia)

Philipp Eisele (Frankfurt de Alemania).

Lista de convocados de Perú para el Sudamericano Sub-20

Arqueros: William Falcón (UCV), Paolo Doneda (Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario)

William Falcón (UCV), Paolo Doneda (Milan) y Jhefferson Rodríguez (Universitario) Defensas : Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club).

: Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Nicolás Amasifuén (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas), Julinho Astudillo (Universitario), Brian Arias (Alianza Lima), Jussepi García (Alianza Lima), Fabrizio Lora (Sporting Cristal), Mateo Arakaki (Alianza Lima) y Axel Cabellos (Racing Club). Volantes: Sebastián Cornejo (U. San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (U. San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal).

Sebastián Cornejo (U. San Martín), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Esteban Cruz (Universitario), Álvaro Rojas (Universitario), Homali Ruiz (U. San Martín) y Sebastián Sánchez (Sporting Cristal). Delanteros: Víctor Guzmán (Alianza Lima), Juan Pablo Goicochea (CA Platense), Bassco Soyer (Alianza Lima), Rodrigo Dioses (Universitario) y Maxloren Castro (Sporting Cristal).

¿Por qué 'Chemo' del Solar no convocó a Felipe Chávez a la selección peruana sub-20?

"Felipe Chávez en estos momentos no es Sub 20, es Sub 18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub 20. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él", indicó.

Grupo de Perú en el Sudamericano Sub-20

La selección peruana sub-20 integra el grupo A del Sudamericano de Venezuela.

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Chile

Perú.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025

La selección peruana sub-20 debutará ante Paraguay este jueves 23 de enero a las 4.00 p. m. Los encuentros de la Bicolor en este Sudamericano serán transmitidos por la señal de América Televisión para todo el territorio nacional. Además, puedes seguir todas las incidencias de este certamen a través de la página web de La República Deportes.

Jueves 23 de enero

Perú vs. Paraguay a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Sábado 25 de enero

Perú vs. Venezuela a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Lunes 27 de enero

Chile vs. Perú a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Miércoles 29 de enero