La selección peruana sub-20 se prepara para disputar el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025. Para este torneo, José Guillermo del Solar decidió no convocar a Felipe Chávez, futbolista que pertenece al Bayern Munich de Alemania. Ante ello, 'Chemo' reveló los motivos por los que lo dejó fuera.

El estratega nacional señaló que hay otros jugadores nacionales que están en un mejor nivel, en la actualidad, que el joven elemento nacido en el país europeo.

¿Qué dijo 'Chemo' del Solar sobre no convocatoria de Felipe Chávez?

“Felipe Chávez en estos momentos no es Sub 20, es Sub 18. Tiene la edad que tiene Maxloren Castro. Felipe Chávez todavía puede jugar el próximo Sudamericano Sub 20. Cuando yo he hecho una evaluación de partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que militan en el extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él", señaló ante la prensa nacional.

"Eso no quiere decir de las condiciones que tiene porque Felipe Chávez en el próximo Sudamericano Sub en dos años, probablemente será una de las figuras de Perú, seguramente que si, no me queda ninguna duda. Pero en estos momentos, creo que hay chicos que han entrenado conmigo el día a día que según mi criterio están mejor que él, es por ello que no está en la lista final de la Sub 20", agregó.

¿Cómo le ha ido a 'Chemo' del Solar en la selección peruana sub-20?

Desde que asumió como DT de la selección peruana sub-20, estos son los partidos amistosos que ha dirigido 'Chemo' del Solar. Su balance es de tres triunfos, seis empates y tres derrotas.

Colombia 2-2 Perú | 12.01.25

Colombia 3-1 Perú | 09.01.25

Perú 2-2 Ecuador | 20.12.24

Perú 0-0 Ecuador | 17.12.24

Chile 3-0 Perú | 19.11.24

Chile 1-0 Perú | 17.11.24

Uruguay 0-0 Perú | 14.11.24

Uruguay 1-2 Perú | 12.11.24

Perú 1-1 Colombia | 30.06.24

Perú 1-1 Colombia | 27.06.24

Perú 1-0 Costa Rica | 09.05.24

Perú 3-2 Costa Rica | 07.05.24.

Grupo de Perú en el Sudamericano Sub-20

La selección peruana sub-20 integra el grupo A del Sudamericano de Venezuela.

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Chile

Perú.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub-20

La selección peruana sub-20 debutará ante Paraguay este jueves 23 de enero a las 4.00 p. m. Los encuentros de la Bicolor en este Sudamericano serán transmitidos por la señal de América Televisión para todo el territorio nacional. Además, puedes seguir todas las incidencias de este certamen a través de la página web de La República Deportes.

Jueves 23 de enero

Perú vs. Paraguay a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Sábado 25 de enero

Perú vs. Venezuela a las 6.30 p. m. (hora peruana).

Lunes 27 de enero

Chile vs. Perú a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Miércoles 29 de enero