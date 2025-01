El periodista deportivo Eddie Fleischman expresó su desacuerdo con la posible designación de Ángel Comizzo como nuevo director técnico de la selección peruana, tras la salida de Jorge Fossati. Según el comunicador, el exenetrenador de Universitario no ha demostrado los méritos suficientes para asumir el mando del equipo nacional.

La reciente crisis en la selección peruana, que culminó con la salida no solo de Fossati, sino también de Juan Carlos Oblitas, ha generado un intenso debate sobre el futuro del equipo. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca un nuevo líder que pueda revertir la situación, pero las opiniones están divididas.

La salida de Jorge Fossati y la búsqueda de un nuevo técnico

La salida de Jorge Fossati de la selección peruana era un desenlace esperado debido a la falta de resultados favorables en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Desde diciembre del 2024, la FPF decidió retirar su respaldo al uruguayo, quien dejó a la Blanquirroja en el último lugar de la tabla con 7 puntos.

Con la salida del popular 'Nonno', Ángel Comizzo ha emergido como uno de los principales candidatos para reemplazarlo. Ante ello, Eddie Fleischman mostó su desacuerdo y argumentó que la FPF debería considerar un nuevo comienzo y buscar un recambio que aporte frescura y efectividad al equipo de todos.

"Yo creo que este año debe ser utilizado para el fogueo, debe ser sacrificado en temas de resultados con la conciencia de todos, con las cartas sobre la mesa, diciéndole claramente a la afición que es un año que vamos a sacrificar resultados y que se le pide acompañar en el reinicio de una renovación real, pero también de técnicos. Yo sí creería que antes de llamar a un técnico de un club que no es peruano y que tampoco es que haya hecho grandes méritos porque Ángel David Comizzo ha tenido descensos, ha tenido títulos, pero no ha dirigido mucho más", dijo en el programa ‘Full Deporte’.

Fleischman criticó falta de técnicos peruanos y postuló a 2 entrenadores para la selección

El conductor de televisión se refirió a la tendencia de los clubes peruanos de contratar entrenadores extranjeros, señalando que cerca del 70% de los técnicos en la Liga 1 2025 son de otras nacionalidades. Fleischman aseguró que debería haber una mayor inclusión de entrenadores peruanos en el fútbol nacional, argumentando que esto podría contribuir a un desarrollo más sólido del deporte en el país. Asimismo, precisó que en lugar de Comizzo él preferiría darle la oportunidad a Juan Jayo Legario o Flavio Maestri.

"Entonces, yo prefiero darle Jayo Legario, Flavio Maestri, a técnicos peruanos titulados en oficio la experiencia de dirigir a una nueva generación sin la presión de tener la soga al cuello por los resultados. Es llamativo que 17 de 19 técnicos de la Primera División sean extranjeros. Por qué no ha dirigido Jayo en primera, por qué no ha dirigido Maestri en primera, por qué no ha dirigido Julinho; y el mismo ‘Ñol’ Solano. Deberían empezar dirigiendo las reservas, pareciera que hay un veto con los técnicos peruanos, y no digo que sean una maravilla, pero no hay posibilidad de crecer si es que no se compite", acotó.