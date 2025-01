Rainer Torres salió en defensa de Raúl Ruidíaz ante las críticas que ha recibido el experimentado delantero por sus recientes declaraciones sobre una deuda que mantiene Universitario de Deportes con él. El exgoleador del Seattle Sounders de la MLS recordó su primera etapa en el conjunto merengue y el duro momento que le tocó atravesar.

En la reciente edición del programa 'Mano a Mano', la 'Pulga' afirmó que el elenco merengue aún le debe 8 meses de sueldo. Asimismo, reconoció que esta situación truncó su pase al Benfica en el 2012.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre Universitario?

Ruidíaz reveló que su padre viajó hasta Portugal para revisar el contrato; sin embargo, la negociación no prosperó debido a que no contaban con la carta pase por el tema salarial. "Yo no tenía mi carta pase por un tema de sueldos, ya los jugadores quedamos libres, nos debían ocho meses de sueldo en Universitario. Fueron 8 meses de sueldo", explicó.

Ante la pregunta de si espera cobrar esa deuda, el atacante respondió: "No, ya llevo años, ya le he echado más tierrita a eso. Además, el plan de viabilidad son en 30 años". Estas declaraciones han reavivado el debate sobre la gestión económica del club y la situación de sus exjugadores.

Rainer Torres defiende a Raúl Ruidíaz

Rainer Torres, exjugador de Universitario de Deportes, fue uno de los que se pronunció con relación a las declaraciones de Raúl Ruidíaz. El popular 'Motorcito' no dudó en respaldar el pronunciamiento de su excompañero.

"La pulga hablando de los 8 meses sin pago. Lo banco a mi goleador. Es muy fácil comentar para algunos que no estuvieron ahí. Solo nosotros sabemos lo que se vivió esos 8 meses sin sueldo. ¡'Pulga', tú opina lo que desees que te banco a mil! Buenas noches", mencionó en sus redes sociales.

¿Por qué Ruidíaz no regresó a Universitario en el 2025?

Raúl Ruidíaz, delantero de 34 años, reveló que a mediados de diciembre de 2024 estuvo en conversaciones para regresar a la 'U', club de sus amores; sin embargo, las negociaciones no prosperaron. El atacante de la selección peruana mencionó que tras una oferta inicial, la directiva merengue le comunicó que lo llamarían al día siguiente para discutir los términos. Al recibir la llamada, se enteró de que el club había decidido desistir de la propuesta.

Ruidíaz intentó retomar el contacto para aceptar la oferta, pero se encontró con la negativa de la directiva. "Sí, hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo. Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí, yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", comentó.

¿Dónde va a jugar Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, actualmente sin equipo tras su etapa en el Seattle Sounders, evalúa diversas propuestas provenientes de clubes de México y la Major League Soccer (MLS) para la próxima temporada. Su posible retorno a Universitario ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes desean verlo de nuevo en el club. No obstante, las conversaciones para su fichaje se han vuelto complejas, lo que podría dificultar su regreso al equipo peruano.