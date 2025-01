El anhelo de Raúl Ruidíaz por volver a Universitario de Deportes se ha convertido en un tema recurrente en los últimos días en el fútbol peruano. A pesar de sus esfuerzos y de la insistencia de los cremas, el delantero no logró concretar su regreso al club en su centenario. Ahora, en el 2025, a diferencia del año pasado, el jugador de 34 años no está en los planes del actual director técnico de la 'U', Fabián Bustos.

La 'Pulga', quien se encontraba bajo contrato con Seattle Sounders hasta finales de 2024, compartió detalles emotivos sobre su intento de desvincularse del equipo estadounidense. En una conversación con el entrenador Brian Schmetzer, el delantero no pudo contener las lágrimas al expresar su deseo de regresar al equipo de sus amores, reveló en una entrevista en el programa de YouTube 'Mano a mano'.

Raúl Ruidíaz revela conmovedor momento con el DT de Seattle en su esfuerzo por retornar a Universitario

Pese a su deseo ferviente, el regreso de Ruidíaz a la 'U' no se concretó. El delantero, que había hecho hasta lo imposible para lograr su objetivo, incluso llegó a inventar una situación familiar para conmover al presidente del Seattle Sounders, Craig Waibel. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado y tuvo que cumplir con su contrato en Estados Unidos.

Al respecto, en la charla con el mencionado espacio digital, el exdelantero del conjunto merengue reveló que llegó a llorar con el entrenador del conjunto de la MLS en su intento de convencerlo para que lo ayude con su salida del Seattle. “Hablé con Brian (Schmetzer), le dije: 'Quiero hablar contigo', y me respondió: ‘Qué pasa’. 'No pasa nada', le dije, porque no me gusta hablar con los entrenadores, siento que ahí no quiero entrar. Le dije que creo que ya llegó el momento de partir, que no estoy cómodo aquí, eso fue en agosto del año pasado. ‘En serio’, me dijo y le pedí que me ayude porque iba a hablar con el presidente. ‘Metimos moco’ (lloramos) y él me dijo: ‘Tú eres el mejor jugador mentalmente, yo no puedo, pero tampoco quiero tenerte y que no estés cómodo’, lo dijo llorando y me hizo llorar a mí también”, relató.

Raúl Ruidíaz juegó 7 temporadas con la camiseta de Seattle Sounders. Foto: AFP

Los intentos de Ruidíaz por regresar a Universitario

Desde el año pasado, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regresara a Universitario ha sido un tema de conversación constante. Los cremas hicieron múltiples intentos para que el delantero se uniera a su plantel en el año de su centenario. No obstante, su llegada no se concretó y dejó al atacante con un sentimiento de frustración. Inclusive, le inventó al mandamás del cuadro estadounidense la muerte de un familiar de su esposa para conseguir su desvinculación, pero no funcionó.

“Fui hablar con el presidente y me dijo que no. Le dije: 'Cómo no me vas a dejar ir. Ya no es el mismo ambiente, para qué desgastarnos más, déjame ser feliz'. Maté un familiar de mi esposa también, le dije que la familia nos queremos ir a Perú y pasó esto también (risas). Saqué todo y no funcionó, me dijo que no había chances porque tenía que terminar mi contrato. El presidente me hacía la de Ronaldinho, no me daba cara. Yo ya tenía un acuerdo con Universitario, solo faltaba desvincularme porque, si iba de club a club, no había chance", agregó el 'Enano'.