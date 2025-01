El delantero peruano Raúl Ruidíaz compartió detalles sobre su frustrado traspaso al Benfica en 2012, revelando que problemas administrativos en Universitario de Deportes fueron la causa de su no llegada al club portugués. En una reciente entrevista, el atacante nacional recordó cómo su sueño de jugar en Europa se desvaneció debido a la falta de su carta pase, lo que lo llevó a firmar con la ‘U’ de Chile.

El atacante de 34 años, que actualmente se encuentra sin club tras su paso por el Seattle Sounders de la MLS, está evaluando diversas propuestas para el 2025, mientras su nombre sigue resonando en Universitario de Deportes, el club que lo vio nacer como futbolista profesional. En el programa streaming 'Mano a Mano', la 'Pulga' aseguró que en la actualidad el cuadro crema le adeuda 8 meses.

Raúl Ruidíaz contó por qué no firmó por Benfica

En 2012, Raúl Ruidíaz se encontraba en la cúspide de su carrera tras tres destacadas temporadas en Universitario. Su rendimiento lo llevó a ser vinculado con el Benfica, uno de los clubes más prestigiosos de Portugal. Sin embargo, el sueño de la 'Pulga' de jugar en Europa se vio frustrado por problemas administrativos en su club. "Mi papá viajó hasta Portugal", relató el delantero, quien explicó que su padre había ido a revisar el contrato, pero él no contaba con su carta pase debido a deudas salariales que el conjunto merengue tenía con los jugadores.

"Eso fue en 2012, antes de ir a la ‘U’ de Chile. Mi carta pase recién me la dieron el 30 de enero de 2013. Yo no tenía mi carta pase por un tema de sueldos, ya los jugadores quedamos libres, nos debían ocho meses de sueldo en Universitario. Fueron 8 meses de sueldo”, relató.

Esta declaración generó la respuesta de Diego Penny, quien le dijo que tenía que cobrar esa deuda pendiente. "Escúchame, lo vas a cobrar ahora, está dentro del paquete del plan de viabilidad", dijo el exarquero nacional, a lo que el delantero replicó: "No (voy a cobrar), ya lleva años, ya le eché tierrita. El plan es de 30 años".

“Sino me dejas un documento y yo lo cobro por ti”, contestó Penny. Luego de ello, Ruidíaz contó que debido a ese tema terminó fichando por la Universidad de Chile. "Quedé libre, mi papá viajó a Portugal a ver el contrato, pero yo no tenía la carta pase y no había chance", agregó.

Raúl Ruidíaz y un futuro incierto

En la actualidad, Ruidíaz se encuentra sin club tras su paso por el Seattle Sounders y está considerando varias ofertas de México y la MLS para la próxima temporada. Su nombre ha vuelto a sonar en Universitario, donde los hinchas anhelan su regreso. Sin embargo, las negociaciones se han complicado.

Manuel Barreto, gerente deportivo del club, explicó que a mitad de la temporada pasada se acercaron al futbolista de 32 años, pero no lograron concretar su regreso debido a la situación contractual con su club en ese momento. Además, Jean Ferrari aseguró que pagar el plan de vialidad es el principal objetivo en la actualidad, por lo que no pueden hacer gastos mayores a lo planificado.