La selección peruana enfrenta un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ocupa el último lugar en la tabla y con escasas posibilidades de clasificar al Mundial 2026. En medio de este panorama, el nombre de Ángel Comizzo resuena como una posible solución; sin embargo, el actual estratega de Atlético Grau puso condiciones claras para su llegada. En una entrevista pasada, previo a la oficialización de la partida de Jorge Fossati, el ‘Indio’ expresó su interés por asumir la dirección técnica de la ‘Bicolor’, pero enfatizó que su propuesta está ligada a un proyecto de reconstrucción a largo plazo.

En noviembre, el entrenador argentino dejó claro que no se comprometería a resultados inmediatos, sino a un trabajo serio y sostenido. Ahora, tras la salida del técnico uruguayo, Comizzo es uno de los nombres que más gusta en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cuyo vicepresidente es Arturo Ríos, mandamás del club piurano.

Ángel Comizzo pone condición para ser técnico de la selección peruana

En una entrevista al programa de YouTube ‘Entre ceja y ceja’ de Sebastián del Solar en noviembre de 2024, Ángel Comizzo se puso en la posición de recibir una propuesta para ser el nuevo técnico de Perú. En ese sentido, el exentrenador de Universitario sostuvo que le gustaría dirigir a la Bicolor; no obstante, puso una condición clara para ponerse el buzo del combinado patrio.

“Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de poder salir de este pozo”, aseveró el exarquero de la selección argentina que fue subcampeón en el Mundial de Italia 1990.

“Hoy Bolivia está por encima nuestro. Hay un ejemplo muy claro, ellos posicionaron dos equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros no podemos pasar la primera fase. Lo de Rusia 2018 fue una isla, pero no le aprovechó tampoco. Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú. Hablo así porque yo me siento parte de esto y me siento muy arraigado. Me duelen muchas cosas que pasan”, indicó Comizzo.

Ángel Comizzo confía en el jugador peruano

Además de manifestar su deseo de ser el nuevo entrenador de la selección peruana, Ángel Comizzo reveló que confía en el futbolista peruano. Por otra parte, indicó el trabajo temprano que debe hacerse con los jugadores y apuntó contra los dirigentes de los clubes de provincia, quienes creen que la infraestructura deportiva es un gasto y no una inversión.

“Yo creo mucho en el jugador peruano, muchísimo. Yo soy un convencido de lo que ellos pueden lograr, pero hay que prepararlos, hay que trabajar desde una edad determinada, el tema es cómo. En los clubes de provincia no tenemos infraestructura, el dirigente cree que es un gasto y no una inversión”, sostuvo el ‘Indio’.

Ángel Comizzo es la primera opción para la FPF

Luego de difundirse la información sobre la desvinculación de Jorge Fossati como técnico de la selección peruana, el periodista Carlos Hernandez indicó que Ángel Comizzo es la opción que más gusta en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, indicó que en La Videna ya se trabaja para no perjudicar a Atlético Grau, su actual equipo.

“Ángel Comizzo es una de las opciones que más gusta en la FPF para reemplazar a Jorge Fossati en la selección peruana. Incluso ya existe un plan para no perjudicar a Atlético Grau (club actual del entrenador argentino). Los próximos días serán claves para la elección del nuevo DT”, precisó el comunicador.