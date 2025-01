La novela entre Raúl Ruidíaz y su regreso a Universitario de Deportes aún continúa. El delantero nacional se encuentra actualmente sin equipo tras salir de Seattle Sounders FC de la MLS y ya ha manifestado públicamente su deseo de volver a la 'U'. Los hinchas cremas también comenzaron a ilusionarse con un posible retorno de la 'Pulga'. Ante ello, Jean Ferrari se pronunció sobre el tema en conferencia de prensa. El administrador temporal del cuadro estudiantil aseguró que el plan de viabilidad está por encima de todo y que no pueden hacer gastos que no estén planificados, dejando de esta manera en segundo plano el fichaje del atacante.

En una reciente entrevista para el medio streaming 'Mano a Mano', el delantero de 34 años contó que a mediados de diciembre del 2024 volvió a negociar con Universitario un posible retorno, pero que finalmente le dijeron que ya no.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre las última negociación de Universitario?

La 'Pulga' aseguró que durante las negociaciones con la directiva merengue le dijeron que lo llamarían al siguiente día. Cuando se comunicaron, contó que en la 'U' habían desistido de la oferta. No obstante, precisó que en ese momento intentó llamarlos nuevamente para decirle que aceptaba la propuesta, pero que finalmente se negaron a esa posibilidad.

"Sí hubo una oferta, pero no dije que no. Yo dije ‘lleguemos a un punto medio’, que es lo normal, en realidad era casi nada de lo que me estaban ofreciendo. Me dijeron ‘vamos a hablarlo mañana’ y al día siguiente me llamaron y me dijeron que no. Entonces, ahí yo le digo a mi representante que vuelva a llamar, que aceptaba, y me dijeron ‘no, ya no’. Esto fue en diciembre, el 16 por ahí", narró en 'Mano a Mano'.

El atacante de la selección peruana señaló que el contrato con el club del que es hincha, y donde ha salido campeón en dos oportunidades (2009 y 2013), iba a ser de 3 años. Además, indicó que a pesar de que no le gusta declarar sobre el tema, las cosas deberían de "ser transparentes".

"Terminé aceptando esta propuesta que era algo de 3 años. Ya no hablan directamente conmigo, sino ahora está Raúl González. Pasó esto, pero ya está. No me gusta mucho declarar, pero las cosas tienen que ser transparentes. Si no me quieren, no pasa nada", agregó.

Raúl Ruidíaz habló sobre su futuro tras no llegar a Universitario

Ruidíaz fue consultado si actualmente se encuentra a la espera de otra llamada de Universitario y contestó que se encuentra viendo otras posibilidades. Asimismo, contó que tiene ofertas de clubes de México y de la MLS.

"No, ya tengo que ver otras opciones, ya tengo 34. Los movimientos se están haciendo, falta poco para que se concrete algo. Sea donde sea tengo que seguir jugando. Hay un par de opciones en México y en Estados Unidos", finalizó.

