La Gran Pirámide de Giza sigue en pie luego de 4.600 años: fue diseñada para resistir terremotos

La Gran Pirámide tiene 4.600 años de antigüedad y aún desconocemos todos sus secretos. Foto: IStock

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La Gran Pirámide de Giza continúa sorprendiendo al mundo no solo por su tamaño monumental, sino también por su extraordinaria resistencia. Después de más de 4.600 años, la tumba del faraón Keops sigue en pie pese al paso del tiempo, la erosión y varios terremotos registrados cerca de la meseta de Giza. Ahora, una nueva investigación sugiere que ciertas características de su diseño podrían haber ayudado a protegerla frente a los movimientos sísmicos.

El hallazgo fue publicado en Scientific Reports y se basa en mediciones realizadas dentro y alrededor de la estructura. Los investigadores creen que algunas cámaras vacías ubicadas sobre la cámara funeraria del faraón podrían desempeñar un papel clave en la estabilidad del monumento.

Diagrama de la disposición de la Gran Pirámide. Foto: ElGabry et al., Sci. Rep. , 2026

¿Cómo la Gran Pirámide se mantiene estable durante siglos?

La Gran Pirámide fue construida durante el reinado del faraón Keops y es la única maravilla del mundo antiguo que aún permanece en pie. Para levantarla se utilizaron cerca de 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso total estimado en 6 millones de toneladas.

Toma de las medidas desde el interior de la pirámide. Foto: ElGabry et al., Sci. Rep. , 2026

Su enorme masa y su forma piramidal ya le otorgan una gran estabilidad. La mayor parte del peso se distribuye hacia la base, lo que permite que la estructura permanezca firme incluso tras milenios de desgaste natural. Sin embargo, eso no explica por completo por qué sobrevivió mientras otras pirámides egipcias terminaron parcialmente destruidas.

Ejemplos como la pirámide de Meidum, cuyo revestimiento exterior colapsó hace siglos, muestran que estas construcciones no eran indestructibles. Además, aunque Egipto no es una de las regiones más sísmicas del planeta, sí ha sufrido terremotos importantes cerca de Giza. Uno de ellos ocurrió en 1847 y alcanzó una magnitud estimada de 6,8, mientras que otro, en 1992, desprendió algunas piedras del revestimiento superior de la pirámide.

¿Cómo se hizo 'vibrar' la Pirámide de Keops?

Para entender el secreto de su resistencia, un equipo liderado por el sismólogo Asem Salama instaló 37 sensores de vibración en diferentes puntos de la pirámide. Los dispositivos fueron colocados en la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, túneles internos, bloques exteriores y también en el suelo que rodea la estructura.

Uno de los pasajes dentro de la Gran Pirámide. Foto: Creatas Video

Los sensores detectaron vibraciones ambientales extremadamente pequeñas generadas por el viento, el tráfico lejano y movimientos naturales de la corteza terrestre. Los científicos descubrieron que el terreno alrededor de la pirámide vibra a una frecuencia cercana a 0,6 hercios, mientras que el interior de la estructura lo hace entre 2 y 2,6 hercios.

Esa diferencia podría ser fundamental. Cuando un edificio y el suelo vibran a frecuencias similares, las ondas sísmicas pueden amplificarse y provocar daños severos. Pero, en el caso de la Gran Pirámide, la diferencia de frecuencias impediría que la energía sísmica se transfiera de forma eficiente.

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¿Cómo la Gran Pirámide sobrevivió a los terremotos?

Uno de los descubrimientos más llamativos del estudio ocurrió en las llamadas 'cámaras de descarga', unos espacios vacíos ubicados sobre la Cámara del Rey. Tradicionalmente, se pensaba que estas cavidades solo servían para reducir el peso que soporta la cámara funeraria.

Sin embargo, las mediciones revelaron algo inesperado: en esas cámaras la vibración disminuye considerablemente. Según los investigadores, esto indica que también podrían redistribuir tensiones y bloquear parte de las ondas sísmicas que atraviesan la estructura.

Los autores del estudio aclaran que todavía no existen pruebas definitivas de que los antiguos egipcios diseñaran la pirámide específicamente para resistir terremotos. Aun así, consideran que los resultados demuestran un conocimiento de ingeniería mucho más avanzado de lo que se pensaba.

La investigación continuará en los próximos años con nuevas mediciones dentro de la pirámide, en busca de confirmar si esta maravilla del antiguo Egipto fue también una obra maestra de la ingeniería antisísmica.