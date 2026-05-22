Científicos crean dispositivo cilíndrico con esferas de acero que absorbe hasta el 14% de la energía de los sismos: no necesita electricidad

Investigadores de la Universidad de Sharjah han desarrollado un innovador sistema mecánico para reducir el impacto de terremotos en infraestructuras. | Foto: Dall-E

Investigadores de la Universidad de Sharjah han desarrollado un innovador sistema mecánico para reducir el impacto de terremotos en infraestructuras. | Foto: Dall-E

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Un grupo de investigadores de la Universidad de Sharjah desarrolló un innovador sistema mecánico capaz de reducir el impacto de los terremotos en edificios, puentes e infraestructuras sensibles sin utilizar electricidad. El invento, patentado en Estados Unidos a finales de 2025, emplea un mecanismo basado en fricción para absorber parte de la energía generada durante los movimientos sísmicos y disminuir los daños estructurales.

El dispositivo fue diseñado por el ingeniero civil Moussa Leblouba y destaca por funcionar de forma completamente pasiva. A diferencia de otros sistemas antisísmicos modernos que dependen de sensores electrónicos o energía externa, este mecanismo continúa operando incluso durante apagones masivos.

¿Cómo funciona el dispositivo mecánico que protege edificios de los sismos?

El sistema tiene forma de cilindro hueco y está lleno de esferas de acero macizo. En su interior incorpora un eje central con barras radiales perpendiculares, similares a ramas de árbol. Cuando ocurre un terremoto o una vibración intensa, el eje se desplaza dentro del cilindro y genera fricción entre las bolas de acero, transformando parte de la energía destructiva en calor y movimiento controlado.

Según los investigadores, este proceso puede absorber hasta un 14% de la energía sísmica, evitando que las vibraciones se transmitan directamente a la estructura protegida. Además, el dispositivo tiene la capacidad de volver automáticamente a su posición inicial una vez finalizado el movimiento, lo que ayuda a prolongar su vida útil y reducir la necesidad de reparaciones inmediatas.

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¿Qué ventajas tiene este invento frente a otros sistemas antisísmicos?

Una de las principales ventajas del amortiguador mecánico es que no requiere electricidad para funcionar, por lo que mantiene la protección incluso cuando colapsan las redes eléctricas tras un desastre natural. También posee una estructura modular que permite reemplazar piezas individuales dañadas sin necesidad de cambiar todo el sistema, lo que reduce costos de mantenimiento y reparación.

Los científicos consideran que esta tecnología podría convertirse en una alternativa accesible para reforzar edificios antiguos mediante reacondicionamiento estructural, especialmente en países donde las soluciones antisísmicas avanzadas suelen ser demasiado costosas.

Además de su aplicación en construcción civil, el invento también podría utilizarse en torres de comunicación, maquinaria industrial pesada, barcos, aviones e instrumentos científicos sensibles a vibraciones constantes.