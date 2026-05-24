Estudio científico revela que un sistema hidráulico interno podría haber elevado bloques de hasta 100 toneladas en las pirámides de Egipto

Un nuevo estudio revela que los antiguos egipcios pudieron construir las pirámides usando un sofisticado sistema hidráulico. | Foto: Dall-E

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Un nuevo estudio científico acaba de reabrir uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo fueron construidas las pirámides de Egipto. La investigación plantea que los antiguos egipcios pudieron utilizar un sofisticado sistema hidráulico interno para elevar enormes bloques de piedra, una teoría que desafía las explicaciones tradicionales sobre rampas, trineos y fuerza humana.

La hipótesis se centra en la Pirámide Escalonada de Zoser, en Saqqara, una de las estructuras más antiguas del Antiguo Egipto. Según los investigadores, el agua habría sido empleada como mecanismo de elevación para transportar piedras de entre 50 y 100 toneladas hacia los niveles superiores de la construcción, lo que revelaría un dominio técnico mucho más avanzado de lo que se creía hasta ahora.

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¿Cómo habría funcionado el sistema hidráulico dentro de las pirámides de Egipto?

El estudio, publicado en PLOS ONE y liderado por Xavier Landreau junto a un equipo interdisciplinario vinculado a Paleotechnic, propone que los egipcios diseñaron una red capaz de canalizar agua desde cauces estacionales conocidos como wadis hacia el interior del complejo de Saqqara.

Ese flujo habría recorrido un sistema compuesto por presas, canales, zonas de filtrado y túneles subterráneos. Uno de los elementos clave sería el Gisr el-Mudir, una enorme estructura de piedra que habría funcionado como barrera para retener el agua y controlar su circulación.

Posteriormente, el líquido pasaría por una gran zanja excavada en roca que permitiría decantar sedimentos antes de ingresar a la red hidráulica interna, para evitar obstrucciones y mantener la presión necesaria del sistema.

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El “ascensor hidráulico” que pudo cambiar la historia de la ingeniería egipcia

La parte más sorprendente de la teoría está en el núcleo de la pirámide. Los investigadores describen un pozo vertical de unos 28 metros de profundidad que habría operado como una especie de ascensor hidráulico primitivo. Mediante ciclos controlados de llenado y vaciado, una plataforma flotante de madera habría elevado los bloques de piedra desde el centro de la estructura hasta distintos niveles de construcción.

De confirmarse, esta hipótesis transformaría la visión histórica sobre la ingeniería del Antiguo Egipto. No solo implicaría que dominaban sistemas avanzados de gestión del agua hace más de 4.500 años, sino que también abre una nueva interpretación sobre varios elementos arquitectónicos del complejo de Zoser, incluido el gran cajón de granito hallado en el fondo del pozo, que podría haber funcionado como válvula reguladora del flujo hidráulico.

El hallazgo sugiere que las pirámides quizá no fueron levantadas únicamente con fuerza humana, sino también con una tecnología hidráulica extraordinariamente adelantada a su tiempo.