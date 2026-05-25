China reafirma su liderazgo en la innovación automotriz con un SUV híbrido enchufable que destaca por sus capacidades anfibias y tecnología de recarga rápida. | Foto: Jetour/mejorado con IA

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China continúa liderando la innovación automotriz con el lanzamiento del Jetour Zongheng G700, un SUV híbrido enchufable desarrollado por Chery y su división todoterreno. Este modelo desafía los límites de la movilidad convencional al integrar capacidades anfibias que le permiten desplazarse sobre superficies acuáticas profundas, una cualidad exhibida en demostraciones públicas recientes.

Por otra parte, el fabricante asiático asegura que el vehículo incorpora una avanzada arquitectura eléctrica de 800 voltios compatible con recarga rápida de hasta 170 kW. Esta tecnología reduce drásticamente los tiempos de espera respecto de los automóviles eléctricos tradicionales, lo que optimiza la autonomía en pocos minutos.

¿Qué características y potencia definen a la nueva camioneta eléctrica de China?

El Jetour Zongheng G700 irrumpe como un SUV de tamaño completo que exhibe líneas robustas y proporciones propias del segmento de lujo tradicional. Este modelo, orientado a la aventura y el off-road, registra dimensiones de 5,2 metros de longitud y 2,05 metros de anchura. Gracias a una extensa distancia entre ejes y una notable capacidad de vadeo, el vehículo proyecta una presencia imponente para enfrentar terrenos agrestes.

El tren motriz de este todocamino asocia un motor de gasolina 2,0 turbo con dos propulsores eléctricos mediante una configuración híbrida enchufable. Dicha combinación genera una potencia superior a los 900 CV y un par considerable, lo que garantiza aceleraciones notables junto con un rendimiento ágil para su envergadura. Asimismo, incorpora una batería de aproximadamente 34 kWh integrada directamente en la plataforma con el objetivo de mantener el centro de gravedad bajo.

El habitáculo fusiona tecnología y confort a través de pantallas panorámicas, múltiples modos de manejo, cámaras de 360° y asistentes de conducción inteligentes. La marca estructuró este espacio con opciones de cinco o seis plazas y acabados de alta calidad, en un diseño que apunta tanto a la utilidad como al lujo para satisfacer las exigencias del público más selecto.

¿Cuándo llegará al mercado global el nuevo SUV anfibio chino?

El Jetour G700 destaca por su arquitectura híbrida avanzada CDM‑O Kunpeng, la cual integra un motor de combustión con propulsores eléctricos mediante una transmisión dedicada. Este esquema optimiza la potencia de manera eficiente, mientras que su plataforma de 800 voltios reduce el tiempo de recarga ultrarrápida del 20% al 80% a solo 10 minutos en estaciones adecuadas.

La capacidad acuática del modelo surge de una estructura sellada libre de perforaciones en el chasis, complementada con sistemas activos de circulación de aire. Asimismo, incorpora un mecanismo auxiliar con elementos similares a hélices traseras que aportan empuje en el agua, virtudes validadas cuando el SUV cruzó el río Yangtsé en China y cubrió más de 1,4 km con estabilidad y velocidad.

Respecto de su comercialización, el vehículo debutó en el mercado asiático en 2025 con un precio base de entre 329.900 y 414.900 yuanes. La firma planea expandirse a regiones globales entre 2026 y 2027, aunque la disponibilidad de la variante anfibia fuera de China aún no cuenta con confirmación oficial.