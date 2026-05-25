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Temblor de magnitud 6,5 remeció Tacna, según IGP
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Terremoto de 6,9 magnitud en Chile: las imágenes del fuerte sismo que sacudió el norte del país

Un fuerte sismo en Calama, acompañado de intensos ruidos y gran movimiento telúrico, provocó destrozos y dejó sin suministro eléctrico a varios hogares.

Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes en el norte de Chile. Foto: X
Un sismo de magnitud 6,9 se registró la tarde de este lunes en el norte de Chile. Foto: X
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Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió la región de Antofagasta, en el norte de Chile. El movimiento ocurrió a una profundidad de 119 kilómetros. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 27.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico tras el sismo, que afectó con fuerza a ciudades como Calama y Mejillones.

Según el reporte oficial de la SEC, la comuna más afectada es Calama, donde 27.138 clientes continúan sin luz luego del terremoto, mientras que en Mejillones se registran 173 usuarios afectados por el corte de energía.

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Estas son las imágenes del terremoto de magnitud 6,9

Las imágenes muestran que el temblor causó destrozos en casas, supermercados y cerros. No se han reportado víctimas.

En Calama se reportaron daños en tiendas y lugares de abastos. Foto: X

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Nubes de polvo fueron vistas durante el terremoto al norte de Chile. Foto: X

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¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en Chile?

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), no se presentan las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. De momento, se han registrado cinco réplicas, la más fuerte de 4,3 Mlv. Además, la emergencia ocasionó que 30.000 clientes quedaran sin energía eléctrica en Antofagasta, según reportaron autoridades locales.

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