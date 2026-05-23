Un centro comercial en Centroamérica se erige sobre los vestigios de la antigua ciudad maya Kaminaljuyú, fusionando modernidad y patrimonio cultural. | Ilustración con IA/ChatGPT/Guatemala.com

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Un centro comercial en América Latina, inaugurado hace más de dos décadas, destaca por su integración con el pasado prehispánico del territorio. Esta estructura se levantó sobre un vasto conjunto de pirámides y montículos antiguos pertenecientes a una de las ciudades más importantes de una civilización milenaria. El complejo ofrece tiendas y espacios de entretenimiento en un entorno que respeta el suelo histórico original.

La edificación estableció un puente entre el desarrollo urbano contemporáneo y la preservación del patrimonio cultural local. Bajo el recinto se conservaron restos arqueológicos que son el eje de una iniciativa museística integrada, un diseño que posiciona a esta infraestructura como un "caso atípico de convivencia entre la modernidad y la historia ancestral".

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¿Cómo transformó el Museo Miraflores los hallazgos de las pirámides de Kaminaljuyú?

El Centro Comercial Miraflores abrió sus puertas en 2003 en la Zona 11 de la capital de Guatemala. Esta obra se edificó sobre un terreno que perteneció al antiguo centro urbano maya de Kaminaljuyú. Dicho asentamiento prehispánico destaca como uno de los más extensos y dinámicos de la región, con un desarrollo que inició hacia 1500 a. C. y se prolongó por más de un milenio.

Durante la edificación del complejo comercial, los expertos identificaron vestigios de estructuras piramidales y montículos de adobe endurecido. Estos materiales caracterizaban la arquitectura ancestral de este punto geográfico. A diferencia de otros monumentos mayas, las construcciones locales constaban principalmente de tierra y elementos perecederos, condición que resguardó su preservación subterránea.

Los montículos de Miraflores en la ciudad capital de Guatemala esconden antiguos secretos de la civilización maya. Foto: Guatemala.com

Los descubrimientos impulsaron la apertura del Museo Miraflores en 2002 dentro del mismo recinto, con el propósito de "proteger, conservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural" de la localidad. La galería exhibe cientos de artefactos arqueológicos como cerámica, herramientas y objetos rituales. Según el arqueólogo Hari Castillo, curador del espacio, la colección se basa en lo que se encontró ahí cuando se construyó el mall, así como en donaciones, un enfoque que conecta el pasado y el presente regional.

¿Por qué el centro comercial Miraflores es un referente único en Guatemala?

El complejo Miraflores resalta como un pilar económico y social en Centroamérica por su estructura de 180.000 m². Este establecimiento posee más de 300 locales comerciales que distribuyen moda, gastronomía y entretenimiento en un área que supera los 55.000 m². Su enorme magnitud lo posiciona entre los puntos de encuentro más relevantes de la capital guatemalteca.

Vista aérea de uno de los montículos de Miraflores. Foto: Guatemala.com

Su diseño arquitectónico destaca por una notable integración urbana que combina pasillos tradicionales con jardines y espacios abiertos. La ubicación estratégica del mall conecta de forma directa con diversos centros de servicios metropolitanos. Esta disposición transforma la actividad comercial en una experiencia recreativa integral para los visitantes.

La verdadera exclusividad del recinto radica en su valor histórico y cultural, al ser "el único centro comercial en el mundo que alberga un centro prehispánico" dentro de su propiedad. Gracias al museo arqueológico dedicado a Kaminaljuyú, el lugar trasciende el comercio ordinario. De este modo, la edificación se consolida como un atractivo turístico y educativo muy valioso en la región.