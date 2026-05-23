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Ciencia

Científicos alemanes descubrieron el nutriente que puede potenciar la energía celular

Un aminoácido obtenido de alimentos ricos en proteínas protege elementos vitales en las mitocondrias, favoreciendo un rendimiento energético más eficiente.

Un aminoácido común en la dieta podría ser clave para potenciar las centrales energéticas celulares del cuerpo. Foto: Shutterstock
Un aminoácido común en la dieta podría ser clave para potenciar las centrales energéticas celulares del cuerpo. Foto: Shutterstock
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Investigadores de la Universidad de Colonia, en Alemania, identificaron un mecanismo biológico que explica cómo la leucina, un aminoácido presente en alimentos ricos en proteínas, puede aumentar la producción de energía dentro de las células. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature Cell Biology, abre nuevas posibilidades para comprender enfermedades metabólicas y ciertos tipos de cáncer.

Las mitocondrias, conocidas como las "centrales energéticas" de las células, ajustan su actividad según las necesidades del organismo. Aunque la ciencia ya sabía que los nutrientes influyen en este proceso, aún no existía una explicación precisa sobre la manera en que las células detectan y utilizan esos compuestos para regular la producción energética.

El estudio reveló que la leucina protege proteínas esenciales para el funcionamiento mitocondrial y favorece un rendimiento más eficiente.

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¿Cómo la leucina contribuye a la producción de energía?

La leucina pertenece al grupo de aminoácidos esenciales, por lo que el cuerpo humano no puede fabricarla por sí solo. Este nutriente se obtiene de alimentos como carne, lácteos, legumbres y lentejas. Además de participar en la formación de proteínas musculares, la investigación detectó otra función clave: evitar la degradación de proteínas ubicadas en la membrana externa de las mitocondrias.

Según el estudio, estas proteínas permiten el transporte de moléculas metabólicas necesarias para mantener activa la respiración celular. Cuando la leucina aumenta dentro de la célula, el organismo conserva mejor esas estructuras y logra una producción energética más elevada.

“Descubrimos que el estado nutricional de la célula, especialmente los niveles de leucina, influye directamente en la generación de energía”, explicó Qiaochu Li, autora principal del trabajo.

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Implicaciones más amplias para la salud

Los científicos también identificaron la participación de la proteína SEL1L, vinculada al sistema de control de calidad celular. En condiciones normales, esta proteína elimina componentes dañados o defectuosos. Sin embargo, la leucina reduce parcialmente esa actividad, lo que permite conservar proteínas mitocondriales relacionadas con la producción energética.

Para analizar las consecuencias biológicas de este mecanismo, el equipo utilizó ejemplares del nematodo Caenorhabditis elegans y observó que alteraciones en el metabolismo de la leucina afectaban la función mitocondrial e incluso provocaban problemas de fertilidad. Los investigadores también estudiaron células humanas de cáncer de pulmón y detectaron mutaciones capaces de favorecer la supervivencia tumoral mediante cambios en el metabolismo de este aminoácido.

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