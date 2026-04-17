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Ciencia

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Esta especie marina es muy solicitada en muchos restaurantes alrededor del mundo. Una investigación ayudaría a encontrar métodos más humanitarios para sacrificarlas para su consumo.

Científicos piden la prohíbición de cocinar langostas tras descubrirse que sienten dolor. Foto:iNaturalist
Científicos piden la prohíbición de cocinar langostas tras descubrirse que sienten dolor. Foto:iNaturalist

Un nuevo estudio pone en el debate la práctica de hervir langostas vivas en la industria alimentaria y en millones de cocinas. La investigación realizada por la Universidad de Gotemburgo en Suecia evidencia que estos crustáceos podrían experimentar dolor de forma similar a otros animales.

El trabajo se centró en la especie noruega Nephrops norvegicus y analizó su comportamiento frente a descargas eléctricas. Los resultados sugieren que estos poseen mecanismos neurológicos asociados al sufrimiento. “El hecho de que analgésicos desarrollados para humanos también funcionen en langostas demuestra lo similares que somos en nuestro funcionamiento”, afirmó Lynne Sneddon, profesora de zoofisiología.

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Reacción al dolor y no solo al estrés

Para entender cómo responden las langostas ante estímulos dañinos, los investigadores trabajaron con 105 ejemplares divididos en varios grupos. Algunos no recibieron descargas, mientras que otros sí fueron expuestos a un estímulo de 9,09 voltios por metro durante 10 segundos. Luego, los científicos observaron un movimiento brusco de la cola que les permite escapar rápidamente, lo cual es un comportamiento característico.

Los expertos afirman que los hallazgos sugieren que las langostas merecen una mayor consideración ética. Foto: Habitas

Los expertos afirman que los hallazgos sugieren que las langostas merecen una mayor consideración ética. Foto: Habitas

Los expertos interpretan que esta reacción no corresponde solo a un acto automático del cuerpo, sino a una respuesta vinculada al sufrimiento. Según el estudio publicado en Nature, si se tratara de una simple contracción muscular, todos los individuos habrían reaccionado de forma similar, sin diferencias entre grupos.

Los autores sostienen que esta conducta tiene un componente neurológico denominado nocicepción, un proceso mediante el cual el organismo detecta estímulos dañinos y los traduce en una experiencia negativa. Esta evidencia se suma a otros comportamientos, como los cangrejos ermitaños que abandonan sus conchas tras recibir electricidad o los pulpos que evitan lugares asociados a experiencias desagradables.

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La ayuda de los analgésicos

Los científicos administraron lidocaína y aspirina a distintos grupos de langostas antes de exponerlas a las descargas eléctricas. En este caso, el primer medicamento se disolvió en el agua, mientras que el segundo se inyectó directamente en el animal.

Los estudios demuestran que los pulpos, al igual que las langostas y los cangrejos, también experimentan dolor. Foto: IStock

Los estudios demuestran que los pulpos, al igual que las langostas y los cangrejos, también experimentan dolor. Foto: IStock

Los resultados mostraron una reducción significativa en la respuesta de escape. Solo siete de los 13 tratados con lidocaína reaccionaron con el movimiento de cola, mientras que en el grupo que recibió aspirina la cifra descendió a tres de 13. En contraste, los ejemplares sin tratamiento presentaron respuestas más intensas y frecuentes.

Este comportamiento refuerza la idea de que las langostas no solo perciben estímulos, sino que experimentan algo similar al dolor.

“Eso explica por qué es importante preocuparnos por cómo tratamos y matamos a los crustáceos, igual que ocurre con pollos o vacas”, señaló Sneddon. La respuesta atenuada tras el uso de analgésicos respalda la hipótesis de que su sistema nervioso procesa el daño de una manera más compleja de lo que se creía.

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La prohibición de cocinar animales vivos

Este tipo de investigaciones ya se refleja en cambios normativos en distintas partes del mundo. Países como Noruega, Nueva Zelanda y Austria, así como algunas regiones de Australia, han prohibido hervir crustáceos vivos por razones de bienestar animal. En el Reino Unido, una legislación aprobada en 2022 reconoce a langostas, cangrejos y pulpos como seres sintientes, capaces de experimentar dolor y sufrimiento.

Además, se evalúan métodos alternativos más humanitarios, como el aturdimiento eléctrico antes de la muerte. Este tipo de técnicas busca reducir el sufrimiento en la industria alimentaria sin eliminar por completo su consumo. En Estados Unidos, algunos estados han comenzado a debatir regulaciones similares, en paralelo a medidas como la prohibición de la cría de pulpos por prácticas consideradas inhumanas.

Este creciente consenso científico impulsa un cambio en la forma en que se perciben los invertebrados, tradicionalmente excluidos de las normas de protección animal. A medida que se acumulan las pruebas, la discusión sobre su tratamiento gana espacio en la agenda pública y política.

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