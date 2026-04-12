HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú
Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     Elecciones 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada que elegirá al próximo presidente de Perú     
Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

Los expertos indican que era necesario que la autoridad imperial fuera reconocida ante los dioses de aquella antigua civilización del África.

Relieve que representa a Trajano (derecha) con vestimenta faraónica, sacrificando bienes a la diosa Hathor. Foto: Wikimedia
Relieve que representa a Trajano (derecha) con vestimenta faraónica, sacrificando bienes a la diosa Hathor. Foto: Wikimedia

Egipto evidencia cómo el Imperio de Roma se adaptó a las creencias para consolidar su poder. Durante trabajos de restauración en el complejo del Templo de Karnak, un grupo de arqueólogos descubrió una estela de piedra de aproximadamente 2.000 años de antigüedad que representa a un emperador romano como si fuera un faraón.

La pieza rectangular, tallada en arenisca y de aproximadamente 60 por 40 centímetros, muestra a Tiberio, quien gobernó entre los años 14 y 37 d.C., participando en un ritual religioso tradicional, según un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Estela egipcia que representa al emperador romano Tiberio (a la derecha) junto a Amón, Mut y Khonsu. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Estela egipcia que representa al emperador romano Tiberio (a la derecha) junto a Amón, Mut y Khonsu. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

PUEDES VER: China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

lr.pe

Un emperador romano convertido en faraón

La estela fue descubierta en la ciudad de Luxor, conocida en la antigüedad como Tebas, durante la restauración de una puerta al norte del recinto de Karnak. En la imagen, Tiberio aparece frente a tres deidades clave del panteón: Amón, Mut y Khonsu.

Investigadores muestran la estela de 2.000 años de antigüedad en Luxor. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Investigadores muestran la estela de 2.000 años de antigüedad en Luxor. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Según explicó el egiptólogo Abdelghaffar Wagdy, está representado ofreciendo "maat", un concepto fundamental en la religión que simboliza el orden cósmico y el equilibrio universal. “Para cumplir este papel, el gobernante debía mostrarse realizando rituales tradicionales en una forma que los dioses pudieran reconocerle”, señaló el especialista.

En la antigua civilización, el faraón no solo era un líder político, sino también una figura religiosa encargada de mantener la armonía entre los dioses y los humanos.

PUEDES VER: China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

lr.pe

El simbolismo detrás del ritual

Al ofrecer maat a las divinidades, Tiberio aparece cumpliendo con su deber de preservar el orden divino. Además, la presencia conjunta de Amón, Mut y Khonsu no es casual: forman una tríada familiar (padre, madre e hijo) que refleja la estructura del poder real.

El yacimiento arqueológico del complejo del templo de Karnak, en Luxor. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

El yacimiento arqueológico del complejo del templo de Karnak, en Luxor. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

“Esta representación refuerza la legitimidad del emperador”, explicó Wagdy. “También muestra cómo se integraba dentro del sistema religioso egipcio”.

Este tipo de imágenes era habitual en contextos religiosos. Sin embargo, fuera de ellos, los soberanos romanos mantenían su identidad visual propia en monedas y esculturas oficiales, lo que evidencia una dualidad política y cultural.

PUEDES VER: Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

lr.pe

El dominio de Roma

Egipto se convirtió en provincia del imperio tras la derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio frente a Augusto en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Desde entonces, los emperadores gobernaron el territorio a distancia, generalmente sin visitarlo.

La estela, más que documentar acciones reales, transmitía una imagen ideal del gobernante como protector de los templos y garante del orden religioso. “El monumento expresa lo que un rey debía ser según la visión egipcia, más que registrar sus logros personales”, precisó Wagdy.

La pieza también incluye cinco líneas de jeroglíficos que describen la restauración de un muro del templo de Amón-Ra, lo que sugiere que originalmente formaba parte de la estructura arquitectónica del lugar.

Tras su hallazgo, los expertos consideran que la pieza será trasladada a un museo, donde podrá ser exhibida al público más de dos mil años después de su creación.

Notas relacionadas
Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

LEER MÁS
Investigación arqueológica descubre la "mayor evidencia" de la crucifixión en la antigua Roma

Investigación arqueológica descubre la "mayor evidencia" de la crucifixión en la antigua Roma

LEER MÁS
Descubren ADN en China que apunta a un linaje humano desconocido y desaparecido hace miles de años

Descubren ADN en China que apunta a un linaje humano desconocido y desaparecido hace miles de años

LEER MÁS
Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

Como no pudieron quitarla, construyeron un supermercado a su alrededor: una roca gigante de la última era glacial

LEER MÁS
Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

Los astronautas de Artemis II enfrentarán 3.000 °C al reingresar a la Tierra: cómo sobrevivirán, según un experto en hipersónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

LEER MÁS
China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

LEER MÁS
Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arqueólogos egipcios descubren un monumento de piedra que muestra a un emperador romano como faraón en pleno ritual

Elecciones 2026: local de votación en Miraflores donde vota Mario Vizcarra no cuenta con mesas instaladas

Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy tras la ampliación del horario?

Ciencia

China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

China supera sus límites y perfora más de 3.400 metros en la Antártida para acceder a lagos subglaciales: usaron agua caliente

Científicos descubren por primera vez en un país de América Latina un escarabajo que perfora madera, cultiva hongos y vive poco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: local de votación en Miraflores donde vota Mario Vizcarra no cuenta con mesas instaladas

Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora se puede votar hoy tras la ampliación del horario?

PNP y FFAA: Salvo unos inconvenientes es un certamen democrático en calma

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025