El telescopio Hubble captura una galaxia siendo despojada lentamente de su futuro por poderosas fuerzas cósmicas

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Una nueva imagen obtenida por el telescopio espacial Hubble permite observar con gran detalle a Messier 88 (M88), una espectacular galaxia espiral situada a unos 63 millones de años luz de la Tierra. Aunque su apariencia es impresionante, los astrónomos creen que esta galaxia atraviesa un proceso que podría cambiar su evolución en los próximos cientos de millones de años.

También conocida como NGC 4501, M88 se encuentra en la constelación de Cabellera de Berenice y forma parte del Cúmulo de Virgo, una gigantesca agrupación de más de 1.000 galaxias unidas por la gravedad. Su viaje a través de esta región del universo la acerca a un entorno cada vez más hostil, donde fuerzas cósmicas comienzan a alterar su estructura y amenazan con privarla del material necesario para seguir formando estrellas.

Esta imagen muestra la totalidad de la galaxia M88, mientras que el contorno blanco indica la sección capturada el Hubble. Foto: NASA

¿Qué revela la nueva imagen captada por Hubble?

La fotografía capturada por la NASA muestra una galaxia espiral de gran belleza, con brazos perfectamente definidos y repletos de cúmulos estelares jóvenes. En su centro se encuentra un agujero negro supermasivo con una masa estimada en unas 100 millones de veces la del Sol.

Esta observación del Hubble se realizó con la Cámara Planetaria y de Campo Amplio 2 utilizando un único filtro de luz visible. Foto: NASA

Este gigantesco objeto absorbe gas y polvo de sus alrededores, lo que convierte a M88 en una galaxia activa. Al mismo tiempo, la energía liberada por el material que cae hacia el agujero negro parece impulsar corrientes de gas desde la región central.

La imagen también destaca una población de estrellas antiguas de color rojizo que iluminan el núcleo galáctico, mientras nubes de polvo y regiones de formación estelar dibujan los característicos brazos espirales que se extienden por toda la galaxia.

¿Por qué los científicos creen que M88 está perdiendo su futuro?

Los investigadores han encontrado señales de que M88 está siendo sometida a un fenómeno conocido como despojo por presión dinámica. Este proceso ocurre cuando una galaxia atraviesa el gas extremadamente caliente que llena los cúmulos galácticos.

A medida que avanza por el cúmulo de Virgo, parte del gas frío de M88 está siendo arrancado y expulsado. Los astrónomos han detectado que el disco de gas de la galaxia aparece comprimido en uno de sus bordes y que contiene menos gas frío del esperado, especialmente en sus regiones externas.

Esta pérdida es crucial porque el gas frío constituye la materia prima con la que nacen las estrellas. Sin él, la capacidad de la galaxia para generar nuevas estrellas disminuirá gradualmente.

Los científicos estiman que dentro de 200 a 300 millones de años M88 alcanzará su máximo acercamiento a Messier 87, la galaxia dominante del Cúmulo de Virgo. Para entonces, las transformaciones observadas por Hubble podrían haber cambiado de forma significativa el destino de esta galaxia espiral.