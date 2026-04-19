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Ciencia

Se acabó la era del papel higiénico: Japón posee una nueva alternativa más efectiva y ecológica

Una novedad asiática que integra el inodoro con el bidé ha tomado mucha popularidad como una alternativa más limpia, cómoda y sostenible.

Un dispositivo más cómodo y ecológico reemplazaría el uso del papel higiénico. Foto: Veectezy
Un dispositivo más cómodo y ecológico reemplazaría el uso del papel higiénico. Foto: Veectezy

En Japón, una innovación tecnológica ha cambiado los hábitos de aseo personal al momento de usar el baño. El Washlet, un inodoro inteligente que utiliza un sistema de limpieza mediante el agua, podría ser una alternativa al uso del papel higiénico. Este dispositivo ha ganado popularidad por su eficacia, sostenibilidad y ventajas para la salud, y está comenzando a instalarse en muchos hogares.

El impacto en el medio ambiente de la producción de papel higiénico es preocupante. Cada año, se talan millones de árboles para satisfacer la demanda mundial. El proceso de fabricación también consume grandes cantidades de agua y energía, lo que contribuye a la deforestación, su escasez y la contaminación. Un rollo requiere de varios procesos que pueden afectar ríos y ecosistemas.

Un baño japonés con su típico con un Washlet. Foto: Wikimedia

Un típico baño japonés con un Washlet instalado. Foto: Wikimedia

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¿Cómo funciona el washlet japonés?

Se trata de un inodoro automatizado de limpieza mediante agua. Su principal característica es un sistema de chorros dirigidos, que permiten al usuario asearse sin papel. Estos pueden ajustarse en presión y temperatura, adaptándose a las preferencias de cada persona.

El Washlet japonés lanza un chorro con presión para el aseo del usuario. Foto: EITB

El Washlet lanza un chorro con la presión necesaria para el correcto aseo del usuario. Foto: EITB

Algunos modelos incorporan elementos adicionales como secado por aire, asiento calefaccionado y control remoto. Existen también versiones más simples, que pueden acoplarse a inodoros tradicionales con un adaptador. Esta facilidad de instalación ha favorecido su expansión fuera de Japón, permitiendo su adopción en hogares sin necesidad de grandes modificaciones.

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¿Cuáles son los beneficios?

Además de la limpieza efectiva que proporciona, el Washlet ofrece una experiencia de mayor comodidad. El agua templada reduce la fricción y mejora la sensación de frescura, un factor valorado por personas con piel sensible o condiciones específicas.

El uso del Washlet en Japón es muy común por sus funciones avanzadas de limpieza. Foto: Japan City Tour

El uso del Washlet es muy extendido por todo Japón por sus funciones avanzadas de limpieza. Foto: Japan City Tour

Otro beneficio es la reducción del contacto físico. Al minimizar la manipulación de papel, se disminuye el riesgo de contaminación en manos y superficies. Este punto cobra relevancia en escenarios como hospitales o centros de atención donde la prevención es muy importante.

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El impacto del papel higiénico

La producción de un solo rollo puede requerir cientos de litros de agua, además de químicos para lograr blanquearlos y un proceso que involucra tala de árboles, energía y emisiones de CO₂.

El Washlet consume una cantidad menor por uso y elimina la necesidad de papel, embalajes y transporte relacionado. Aunque implica un gasto eléctrico en ciertos modelos, su daño ambiental total resulta inferior en el largo plazo. Esta eficiencia ha despertado el interés de gobiernos y empresas comprometidas con prácticas sostenibles.

¿Cuáles son las ventajas para la salud?

La limpieza a base de agua ofrece importantes beneficios, en especial para personas con piel sensible. La suavidad del inodoro reduce el riesgo de irritación y enrojecimiento. Además, puede ayudar a prevenir problemas comunes como infecciones del tracto urinario y hemorroides, lo que lo convierte en una opción más saludable.

Usar agua garantiza un aseo más profundo, minimizando el riesgo de acumulación de bacterias. Esta mejora en la higiene podría incluso tener beneficios más amplios para la salud pública al reducir la propagación de bacterias y virus.

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