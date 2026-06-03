HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso archiva otra denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas tras anunciar respaldo a Keiko Fujimori

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia contra Dina Boluarte y sus exministros por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.

Congreso archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes durante las protestas de 2022 y 2023.
Congreso archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes durante las protestas de 2022 y 2023. | Andina.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión Permanente del Congreso archivó definitivamente la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declarara improcedente el informe en su contra porque anteriormente se rechazó una acusación por el mismo caso.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida buscaba abrir una investigación contra la mandataria por las decenas de muertes y cientos de heridos registrados durante las manifestaciones sociales que sacudieron el país tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La denuncia había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusaba formalmente a Boluarte Zegarra por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo las modalidades de lesiones graves y dolo eventual por violación de derechos humanos.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

lr.pe

La tesis fiscal señala que existió una omisión de funciones al no frenar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los contingentes policiales y militares.

El sustento tras el blindaje

El motivo principal del Congreso para rechazar de plano la acusación penal se basó en que no se puede presentar una denuncia dos veces en un mismo año si se trata del mismo caso.

“(…) al haber sido interpuesta en el mismo periodo anual de sesiones en la que se archivó las denuncias constitucionales 425 y 509 que versan sobre los mismos hechos y los mismos postulados jurídicos; recomendando su archivo”.

En esa línea, la Comisión Permanente recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ya había evaluado y archivado previamente otras dos denuncias similares.

PUEDES VER: "Vamos a ver": así respondió Keiko Fujimori tras ser consultada si desconocería resultados de segunda vuelta

lr.pe

Estos expedientes abordaban la situación de las víctimas de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Además, se utilizaron los mismos argumentos legales. Por ende, al considerar que la nueva acusación fiscal era una reiteración de lo ya resuelto, quedó descartada de forma automática.

La República dialogó con Tania Pariona, excongresista y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien cuestionó la decisión. Según dijo, el hecho de que existieran casos previos rechazados no justifica el bloqueo de la justicia.

Sobre el tema, advirtió que el Congreso está ignorando los estándares internacionales y estaría actuando bajo una alianza de intereses con el Ejecutivo.

Aquí se está atentando contra el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado peruano a investigar de manera seria, imparcial, de forma independiente y efectiva”, alertó. La representante de la CNDDHH calificó como una arbitrariedad el archivamiento “express” del caso.

PUEDES VER: Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

lr.pe

“Esto es un pago de favores porque la señora Boluarte en ese periodo ha sostenido este Parlamento. Hoy, este Congreso le está pagando un favor y le está retribuyendo porque el gobierno y el Parlamento finalmente han actuado en alianza”.

El archivamiento de la Comisión Permanente

Al respecto, el congresista Ilich López (Acción Popular) explicó que cuando un informe llega desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con carácter de improcedencia, no se abre un nuevo debate sobre el fondo del asunto.

"La Comisión Permanente no toma una postura política directa, sino que el expediente sube estrictamente para su conocimiento formal. Se ha comunicado formalmente a la Comisión Permanente que los casos han sido archivados. Por ende, normativamente no corresponde a la Comisión volver a pronunciarse o votar al respecto", precisó López.

PUEDES VER: Sutep se declara neutral frente al fujimorismo, mientras la CGTP y otros gremios respaldan a Sánchez

lr.pe

El legislador aclaró que el escenario hubiera sido opuesto si la Subcomisión hubiera hallado indicios mínimos para iniciar la investigación.

"Si el informe hubiera concluido en continuar con la denuncia y declararla procedente, allí sí se hubiera debatido y votado de forma abierta en el pleno de la Comisión Permanente", apuntó.

Los altos funcionarios que se libran de la acusación

La medida del Congreso no solo favorece a Boluarte también se vieron beneficiados sus exministros Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Vicente Romero Fernández y Jorge Luis Chávez Cresta, quienes se desempeñaron en los ministerios de Defensa e Interior.

“Es un grave mensaje para las víctimas, las familias y para la sociedad en su conjunto, porque esto debilita todo esfuerzo que se hace para garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hay por lo menos cuatro informes internacionales que dan cuenta de las masacres, como tal, ocurridas en el caso de Ayacucho y Puno. El mensaje que ellos están dando es que quieren conseguir impunidad y favorecer a su entorno inmediato, a quienes ellos consideran los inocentes héroes que cumplieron con su labor”, cuestionó Pariona.

PUEDES VER: FAME pide sobreprecio por pistolas israelíes Jericho para la PNP

lr.pe

Las protestas de 2022-2023

Es necesario recordar que las protestas sociales en Perú estallaron el 7 de diciembre de 2022, después de la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta.

Las demandas ciudadanas exigían el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la renuncia de la nueva presidenta. Sin embargo, Boluarte se negó a escuchar los pedidos de la población.

En ese contexto, la represión estatal provocó, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, la muerte de unas 50 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de cientos de heridos por impactos de perdigones y balas de armas de fuego.

Las regiones más afectadas fueron Ayacucho y Puno, donde se registró la mayor cantidad de víctimas. La CIDH llegó a calificar en su informe final que hubo "masacres" y violaciones graves a los derechos humanos.

PUEDES VER: Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

lr.pe

La responsabilidad de las masacres

Sobre las responsabilidades políticas, personajes fujimoristas defienden la inocencia de Boluarte frente a las masacres.

Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso y senador virtual por Fuerza Popular, libró de culpa a la expresidenta. “Solo hizo lo que tenía que hacer y además ella no tiene ninguna responsabilidad personal”, señaló durante una entrevista.

Luis Galarreta, secretario del partido Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia de la República, también expresó que Dina Boluarte no es responsable de los fallecimientos.

“Yo soy políticamente incorrecto (…) Ella no manda a matar, ni ningún jefe de las Fuerzas Armadas mandan a matar a la gente”. Además, sobre la denuncia constitucional, declaró que no debería ser usada “para cargarle la mano a una persona que no está en el área de operación”, señaló Galarreta para RPP.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE promueve el voto informado y refuerza la fiscalización para la segunda vuelta

JNE promueve el voto informado y refuerza la fiscalización para la segunda vuelta

LEER MÁS
Burneo sobre resultados de la segunda vuelta: "Se conocerán en los tiempos oportunos con total transparencia"

Burneo sobre resultados de la segunda vuelta: "Se conocerán en los tiempos oportunos con total transparencia"

LEER MÁS
Es falso que el JNE haya impedido el debate entre candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Es falso que el JNE haya impedido el debate entre candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

LEER MÁS
"Vamos a ver": así respondió Keiko Fujimori tras ser consultada si desconocería resultados de segunda vuelta

"Vamos a ver": así respondió Keiko Fujimori tras ser consultada si desconocería resultados de segunda vuelta

LEER MÁS
Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

LEER MÁS
Sánchez tras negativa de permiso para cierre de campaña: "Exigimos igualdad de condiciones democráticas"

Sánchez tras negativa de permiso para cierre de campaña: "Exigimos igualdad de condiciones democráticas"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima niega cierre de campaña en Centro Histórico a Roberto Sanchez y Keiko Fujimori anuncia mitin en Ate

Municipalidad de Lima niega cierre de campaña en Centro Histórico a Roberto Sanchez y Keiko Fujimori anuncia mitin en Ate

LEER MÁS
Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

Segunda vuelta de las Elecciones 2026: conoce cuánto pagarás de multa si no votas este 7 de junio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025